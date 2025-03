Lo que necesitas saber: El 1 de junio se realizará la primera elección judicial. En ella se elegirá a jueces, magistrados y ministros.

Un asunto que muchos pronostican que será un completo desmother… empezando con el total desconocimiento de los implicados. Para ello, dos meses tendrán para darse a conocer los candidatos a la elección judicial… algo inédito en el país.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Yasmín Esquivel buscará renovarse como ministra

En total, son 3,422 los candidatos que ayer, 30 de marzo, iniciaron sus respectivas campañas de la que será la primera elección popular para designar a los miembros del Poder Judicial, incluyendo a los miembros del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque, supuestamente, ya iniciaron campaña todos lo que pretenden participar en la elección judicial, sólo tres aspirantes llamaron la atención: Loretta Ortiz, Lenia Batres y la polémica Yasmín Esquivel…las tres afines ya parte de la Suprema Corte, afines a la 4T y sólo buscando renovar el cargo.

INE prohíbe uso de recursos públicos para promover elección judicial

Las campañas de aspirantes a cargos del Poder Judicial durarán 60 días… y estarán exentas de recursos públicos. De acuerdo con Aristegui Noticias, apenas este sábado el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) promover la participación en la elección judicial.

“Ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto”, determinó el INE.

El 1 de junio se realizarán las elecciones para el Poder Judicial. FOTO: INE/CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum se brinca prohibición… es que no me han notificado, dice

Entonces, ¿cómo? Pues, de acuerdo con el órgano electoral, muy probablemente se dé chance dentro de unos días de armar convenios… para que sea el propio INE el que le promueva y difunda este asunto. Otra forma, no.

Pese a lo anterior, a la presidenta Claudia Sheinbaum le valió gorro y promovió la elección judicial. Esto lo hizo durante un evento en Bavispe, Sonora.

Fotografía @GobiernoMX

De acuerdo con Reforma, la presidenta dijo que promovió la elección porque, hasta el momento, el INE no le ha notificado que no pueda hacerlo… ya, cuando le llegue la notificación, entonces ya no lo hará. Antes, no.