Lo que necesitas saber: Según la presidenta, alrededor de las protestas de la CNTE se están juntando los extremos de derecha e izquierda.

Ante las movilizaciones de la CNTE en CDMX, Claudia Sheinbaum acusó que hay una supuesta provocación y que su gobierno no caerá en la represión.

Al menos eso dijo en la mañanera del 3 de junio, a tres días de las protestas y el paro nacional que arrancaron en este mes.

Foto: @CNTE.enlace

“Quieren que caigamos en una represión”: Sheinbaum sobre protestas de la CNTE

“Yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta porque es muy distinto a las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que se están viviendo ahora”.

Según la presidenta, alrededor de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se están juntando los extremos de derecha e izquierda.

Foto: Presidencia.

Y que si bien las demandas de la CNTE son legítimas, existe la posibilidad de cumplirlas todas o no —esto en contexto de las mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y los representantes de la Coordinadora.

Aunque, dijo, “lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que yo estoy en contra de cualquier forma de represión.

Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial, no vamos a caer en la provocación, si no somos Díaz Ordaz”.

Foto: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Al final, Sheinbaum explicó que buscarán resolver el tema de las pensiones —mejorarlas— y la reforma educativa, que son algunas de las demandas de la CNTE. Mientras, el reloj está avanzando rumbo a la inauguración del Mundial 2026.