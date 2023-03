Aunque algunos políticos en Estados Unidos están duro y dale con que los cárteles mexicanos ya sean nombrados como grupos terroristas (y más después de los ocurrido en Matamoros), los que saben (o sea, los que manejan las cosas en la Casa Blanca) dicen que no es necesario.

“¿Entonces no quieren combatirlos?”, pensarán algunos. Pero no es que no quieran, simplemente que clasificarlos como tales (grupos terroristas), realmente no haría ninguna diferencia, señaló en conferencia de prensa la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

“Mira, designar estos cárteles como grupos terroristas extranjeros no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento”, aseguró la vocera.

Según explicó Jean-Pierre, el gobierno de los Estados Unidos cuenta en estos momentos con varios medios de alto impacto con las que se puede buscar dañar a los cárteles mexicanos, así como a las personas que los ayudan en sus labores. De hecho, algunas ya se usan (¿verdad, García Luna?).

Eso puede verse en este video (última pregunta en la conferencia)

“No hemos tenido miedo de usarlos”, aseguró la vocera de la Casa Blanca, dando como ejemplo acciones de tipo económico que se hacen desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, ataques contra los medios económicos de los cárteles mexicanos.

“Hemos tomado medidas que permiten aún más al Tesoro sancionar a las personas extranjeras (…) por lo que se derivan de las ganancias de las actividades de tráfico de drogas ilícitas”.

Lo anterior, explicó la vocera de la Casa Blanca, significa que los narcotraficantes ya no pueden usar familiares o amigos para ocultar sus activos del ojo del gobierno de los Estados Unidos. En pocas palabras, ya les es más difícil usar prestanombres.

FOTO ILUSTRATIVA: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

“Entonces, nuevamente, no creemos que esto (nombrar a los cárteles como grupos teroristas) nos otorgue ninguna autoridad adicional. Y así lo dejamos”, sentenció Karine Jean-Pierre.

Digan lo que digan en la Casa Blanca, la propuesta sigue avanzando

La idea de ir contra las organizaciones criminales con más rudeza (con la rudeza que a grupos terroristas) no es algo que apenas se esté sopesando en Estados Unidos. Desde hace meses, la fracción republicana en la Cámara de Representantes puso sobre la mesa una iniciativa para hacer tal designación… y claro que lo sucedido en Matamoros ha abonado para que siga avanzando.

Sin embargo, no sólo del lado republicano. Sobre el tema, fue cuestionado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price y éste, contrario a lo que se dijo en la Casa Blanca, comentó que la idea no se ha descartado.

Aunque, al igual que Karine Jean-Pierre, señaló que ya hay medidas con las que se intenta sancionar con más rigor a los cárteles, en Washington se analiza cada herramienta prevista en la ley para darles más duro… claro, todo en coordinación con el gobierno de México.

Designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas haría que, en teoría, el gobierno estadounidense cree operativos especiales para su combate. Además de destinar más recursos a la causa. Algo que, a nivel local, ya se ha hecho… aunque con no mucho impacto.