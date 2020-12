De Lozoya a Cienfuegos: Los casos más controvertidos en los dos primeros años de AMLO

Hace dos años, cuando apenas comenzaban las campañas para las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador, en su discurso de protesta como candidato de Morena, declaró que acabaría con la corrupción con “terquedad, necedad, con perseverancia, rayando en la locura”; con lo cual no solo anticipaba acciones al interior del gobierno, también el inicio de investigaciones contra figuras políticas a las cuales alguna (o varias veces) acusó de corruptas; lo que ahora se ve reflejado en casos como el de Emilio Lozoya.

Así merito lo dijo el 18 de febrero de 2018: “El orden no se consigue solo con el uso de la fuerza. El orden se consigue con la justicia. Soy terco, es de dominio público, necio, dicen, obcecado, perseverante, como suele llamarse a quienes defienden ideales, principios o alguna causa. Con esta misma convicción, actuaré como presidente de la República. Con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción“.

Ver en YouTube

*A partir del minuto 26:18 se pueden ver las declaraciones del entonces candidato

¿Qué pasó después de que ganó la presidencia de México? ¿Ha cumplido con aquellas palabras?… Aquí van algunos de los casos más controvertidos en los dos primeros años de su gobierno; desde el caso Odebrecht que involucra personajes como Emilio Lozoya, Luis Videgaray y hasta el expresidente Enrique Peña Nieto; hasta investigaciones por narcotráfico con figuras como Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos.

Emilio Lozoya y Odebrecht

Uno de los casos más relevantes empezó en 2014, con la Operación Lava Jato, con la que las autoridades brasileñas revelaron una enorme red de de sobornos de constructoras a políticos para conseguir contratos de la empresa estatal Petrobras. Sin embargo, lo que nos interesa, es que también se destaparon varias operaciones ilegales en diferentes países de Latinoamérica; entre ellos, México.

Sí, por estas investigaciones, en 2017 salieron a la luz testimonios judiciales por parte de exejecutivos de Odebrecht donde involucraban al expresidente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya. En estas grabaciones, los extrabajadores de la constructora señalaban cómo el entonces funcionario mexicano los ayudó a obtener contratos y cómo le pagaron estos favorcitos.

Luego de varias órdenes, el 17 de julio de este 2020, Lozoya por fin fue extraditado para enfrentar acusaciones por los delitos de lavado de dinero, cohecho y fraude que no solo cometió por el caso Odebrecht, también por el de Agronitrogenados. Lo que pocos esperaban (¿o no?) es que con sus declaraciones involucrara a más de una figura política reconocida, pues entre expresidentes y funcionarios activos, Emilio “N” repartió parejo: desde Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Luis Videgaray, Ricardo Anaya y Javier Duarte, hasta un viejo conocido: Carlos Salinas de Gortari. Aunque no dudamos que este es uno de los casos de donde seguirán saliendo más nombres.

Ancira y Agronitrogenados

Un personaje que también tiene relación con el caso Odebrecht y con Emilio Lozoya, es Alonso Ancira. Sí, en 2018, gracias a una investigación de Quinto Elemento Lab, se dio a conocer la relación que existió entre su compañía, Altos Hornos de México (AHMSA), Petróleos Mexicanos y Odebrecht. Además, que transfirió unos 3.7 millones de dólares a una firma offshore de la constructora brasileña, un mes después de que Pemex anunciara la firma de un contrato para la compra de los activos de Agronitrogenados, S.A. de C.V., empresa de AHMSA.

De estas extrañas transferencias a Grangemouth Trading Company (empresa que no existe), se distribuyeron los millones de dólares que llegaron presuntamente a Emilio “N”. Recientemente, el pasado 13 de noviembre, la Audiencia Nacional de España rechazó el recurso de súplica que presentaron los abogados de Ancira y confirmó con esto su extradición a México, donde tiene acusaciones por corrupción y fraude.

Rosario Robles y la Estafa Maestra

El pasado 6 de noviembre, se dio a conocer que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Sí, cargos aún más graves que el de ejercicio indebido del servicio público, el cual se le dio por supuestamente no informar al gobierno de Enrique Peña Nieto los desvíos de recursos en las secretarías de Gobierno y por el que se le dictó prisión preventiva ante el riesgo de fuga, en lo que sigue la investigación.

Las órdenes las solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez federal por el caso de la Estafa Maestra: la red para desviar recursos por cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en distintas dependencias del gobierno de Lord Peña mediante contratos y convenios. Sin embargo, la extitular de SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) y SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), acusó que todo esto solo se trata de una venganza en su contra y que la mantienen en prisión para “guardar silencio”. El operativo Rápido y Furioso y Medina Mora De acuerdo con documentos del Departamento de Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, quien fuera ministro durante el gobierno de Peña Nieto y procurador de justicia en el mandato de Felipe Calderón, sí tenía conocimiento del polémico operativo Rápido y Furioso, con el que se filtraron armas (dicen) para identificar a grupos criminales. Sí, aunque Calderón Hinojosa señaló que no tenía conocimiento de dicho operativo y que él no había violado la soberanía de nuestro país, los documentos de la dependencia estadounidense dicen otra cosa. De hecho, según información de Dolia Estévez, Eduardo Medina Mora supo del envío controlado de armas desde 2007.