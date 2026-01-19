Lo que necesitas saber: De acuerdo con Samantha Gaerther, directora del Programa Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el último año se han registrado en México más de 6,700 casos de sarampión… y, de hecho, el 5% de esa cifra sigue activo.

El pasado 17 de enero, las autoridades sanitarias de Puebla confirmaron el primer caso de sarampión en la entidad. Con esto, según los reportes, la enfermedad ya está presente en prácticamente todo México.

Paciente con sarampión en Puebla está “estable”

En su comunicado, las autoridades de Puebla informaron que el caso de sarampión detectado en la entidad se trata de una mujer de 30 años, la cual es derechohabiente del IMSS y residente en el municipio de Puebla.

“Tras ser valorada y recibir atención médica oportuna, se encuentra estable, sin presentar complicaciones, y permanece bajo aislamiento domiciliario”.

Luego de este primer caso de sarampión, las autoridades de Puebla activaron el llamado “Equipo de Respuesta Rápida” (ERRA), con el cual se pondrán a trabajar epidemiólogos, a fin de evitar que se propague la enfermedad en la entidad.

Medidas preventivas contra el sarampión / Imagen: @Gob_Puebla ·

Chihuahua, la entidad con más casos

De acuerdo con Reforma, con el caso de Puebla se puede decir que el sarampión ya está presente en todo México, siendo Chihuahua el Estado con más casos registrados (4,495).

Los otros estados con más casos de sarampión son: Jalisco (1,020), Chiapas (430), Michoacán (262) y Guerrero (248). Ante esta situación, el gobierno federal continúa asegurando que vacunas hay… entonces, parece que es la gente la que ya no confía en la vacunación.

México a punto de ser sancionado por la OMS

Por lo que sea, México estaría a poco de perder la certificación de país libre de sarampión que emite la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto luego de casi un año de que se registró el primer caso y, hasta la fecha, no se ha conseguido erradicar la enfermedad.

Campaña de vacunación en Puebla / Imagen: @SaludGobPue

De acuerdo con Samantha Gaerther, directora del Programa Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el último año se han registrado en México más de 6,700 casos de sarampión… y, de hecho, el 5% de esa cifra sigue activo.

Gaether señaló que, aunque se diga que no, la vacunación ha sido factor para que el sarampión no se propague más: “Sin la vacunación estaríamos bajo otro escenario”, aceptó la funcionaria.