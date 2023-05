En cosas que pasan en la política exterior, les traemos un nuevo capítulo de las relaciones entre el gobierno de México y América Latina: el caso de César Montes, condenado a 175 años de prisión en Guatemala, y la petición de AMLO para darle asilo político —además de contarles quién es César Montes.

De hecho, esta movida de AMLO ya provocó reacciones en Guatemala, sobre todo de parte de la candidata a la Presidencia —porque deben saber que por aquellos lares van a tener elecciones el 25 de junio de este 2023— Zury Ríos.

Foto: @Ejercito_GT

Ríos publicó un video con mensaje directo para AMLO, donde le dice que de plano no se meta en los asuntos de Guatemala porque “su intervención buscando clemencia es un insulto para los guatemaltecos, en nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes habrá seguridad y justicia. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más”.

Así de fuerte y antes de quedarnos en las declaraciones, mejor vámonos a revisar quién es César Montes.

¿Quién es César Montes, condenado en Guatemala?

La verdad es que acá en México puede que el nombre de César Montes o Julio César Macías López —así se llama tal cual en su acta— no sea muy conocido.

Sin embargo, en Guatemala su nombre es símbolo de un montón de cosas: de la guerrilla y de los enfrentamientos con el Ejército guatemalteco.

Foto: @Diario_GT

La razón está en que César Montes fue fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), que surgieron en oposición al gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes y la injerencia de Estados Unidos en Guatemala, en la década de los 60 del siglo XX.

Aunque de acuerdo con medios guatemaltecos, paradójicamente varios de los que se unieron a este levantamiento habían sido militares entrenados por el gabacho.

(Acá aprovechamos para abrir un paréntesis sólo para contarles que esta guerrilla inició en 1962, con antecedentes desde 1960.

Foto: @hugomorales84

Y fueron dos los bandos que armaron la oposición contra Ydígoras Fuentes: las FAR, el primer grupo guerrillero de Guatemala —dirigido por Luis Augusto Turcios Lima— y el Movimiento 13 de Noviembre).

Ok, ok. Y, ¿qué pasó con César Montes? Tras la muerte de Turcios Lima, él se convirtió en líder de las FAR hasta que salió de Guatemala.

Sin embargo, en 1982 Montes regresó a la política y dirigió la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Un partido integrado por 4 de los grupos guerrilleros más importantes de Guatemala.

Y ojo, en tooooodo este periodo los enfrentamientos armados continuaron. Sí, la guerrilla o la Guerra Civil de Guatemala se extendió desde inicios de la década de 1960 hasta 1996, dejando un saldo de al menos 200 mil personas muertas y desaparecidas, de acuerdo con la ONU.

¿Por qué lo condenaron a más de 100 años de prisión?

El exguerrillero fue acusado del asesinato de 3 soldados en 2019 en el municipio de El Estor, en Guatemala.

De hecho, César Montes fue señalado de ser el autor intelectual de este triple homicidio —aunque el exdirigente de la guerrilla lo ha negado, argumentando que se trató de una respuesta campesina a una presunta agresión del Ejército y que él nunca ordenó los asesinatos.

“Soldados del ejército guatemalteco exhiben una pancarta del Ejército Guerrillero de los Pobres (septiembre 1982)”. Foto: Robert Nickelsberg-Getty Images.

En el 2020, César Montes fue arrestado por este caso en Acapulco, Guerrero —sí, en tierras mexicanas donde estaba tramitando su asilo político—, pero de ahí lo regresaron a Guatemala, donde en marzo de 2022 fue condenado a 175 años de prisión por homicidio y homicidio en grado de tentativa.

El asilo político en México

Y aquí es donde entra AMLO y una de las candidatas a la Presidencia de Guatemala, Zury Ríos.

En la mañanera del 15 de mayo, AMLO explicó que México busca darle asilo político a Montes, que se le indulte en Guatemala y que se venga pa’ acá.

“Sí, sabemos de lo que se trata, es una persona, un dirigente que participó en Guatemala y que está acusado… se está buscando con Guatemala que se le indulte, que se venga a México y se le dé asilo político en nuestro país”.

Foto: Presidencia.

Y pues ya saben cuál fue la respuesta de uno de los bloques políticos de Guatemala, país gobernado por el presidente Alejandro Giammattei.

Al final, estamos ante otra polémica del gobierno de AMLO con dirigentes de otros países.

Ya vimos el capítulo de Bolivia que comenzó con la salida de Evo Morales de la Presidencia y el posterior arresto de la presidenta interina Jeanine Áñez o el episodio en Perú, con la destitución de Pedro Castillo como presi y la entrada de Dina Boularte.

En ambos casos, el gobierno de AMLO le puso un “pero” a estas figuras interinas en las presidencias y bueno, ahora vamos con el caso de César Montes, exguerrillero de 83 años de edad.