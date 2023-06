De acuerdo con su familia, César Gerardo Medina murió luego de caer del techo de la tienda en la que trabajaba, en San Luis Potosí, y después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no quisiera atenderlo en terapia intensiva, como debió haber sido desde un inicio.

César murió tras caer de la tienda en que trabajaba y porque el IMSS no lo atendió

De acuerdo con su prima, quien compartió la historia a través de su cuenta de Twitter, César murió tras caer del techo de la tienda en la que trabajaba, en el centro de San Luis Potosí, pero también después de que el IMSS decidiera no atenderlo en terapia intensiva.

Foto: Twitter (@20101994itzel_h) // César murió al caer del techo de una tienda y por no ser atendido por el IMSS.

Sí, según cuenta, este 5 de junio, César tuvo un accidente en la tienda que trabajaba luego de que sus jefes lo mandaran a limpiar el techo del establecimiento, cuando esa no era su tarea, ya que él se desempeñaba como bodeguero.

Fue mientras hacía lo que le habían encargado, que el joven pisó por accidente un techo falso, traspasó varios pisos y cayó hasta la planta baja del edificio, por lo que lo trasladaron a un hospital del IMSS, en el que aparentemente no quisieron atenderlo en terapia intensiva.

¿Por qué el IMSS no quiso atenderlo?

A pesar de que su estado de salud era delicado, en el Hospital General de Zona Nº 2 del IMSS en San Luis Potosí no lo quisieron atender. De hecho, señala su prima que César tenía sangre coagulada en su cabeza y que los médicos debían abrirla para sacarla en la Clínica 50 de Urgencias, pero esto nunca sucedió.

¿La razón? Según les dijeron, si lo trasladaban podía morir; incluso la familia quería llevarlo a un hospital particular, pero si lo hacían, ya no contaba como riesgo de trabajo y el IMSS no se haría responsable (tal y como lo hizo la tienda, que les dijo a los familiares que como no se había muerto en sus instalaciones, no había pasado nada).

“Por más que gritamos nadie nos hace caso… No le dan atención para salvarlo”, escribió en Twitter su prima y luego agregó: “La tienda no quiere ayudarnos, el IMSS tampoco lo hace… Literal nos dicen todos que nos resignamos pero como le pides a una mamá que se resigne si su hijo se le está muriendo”.

César murió este miércoles

De acuerdo con información de Pulso, diario de San Luis Potosí, este miércoles 7 de junio César Gerardo murió tras caer del techo de la tienda en que trabajaba y después de que el IMSS no lo atendiera correctamente, como denunciaron sus familiares en redes sociales.

Por último, cabe señalar que mientras trabajaba en el establecimiento de ropa, este joven de 21 años de edad estudiaba Arquitectura, pero igual apoyaba económicamente a su familia.