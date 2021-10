¿Necesitas la visa de turista para ingresar a Estados Unidos (la B-2) o la de negocios (B-1) y no sabes cómo sigue el asunto de las citas para entrevista en la Embajada? Acá te contamos lo que se sabe hasta el momento porque las filas están complicadas y las esperas son larguísimas.

Fue desde marzo del 2020 que los consulados y la Embajada de Estados Unidos en México suspendieron los trámites de visa debido a la pandemia de COVID-19… y aunque ya han reanudado algunos, hay poca disponibilidad.

Por medio de su página web, la Embajada y consulados de Estados Unidos en México explican que ya se ha reanudado el procedimiento limitado de visas de no inmigrante pero los solicitantes tienen que esperar un tiempo más largo de lo normal por el servicio.

Trámite de visa por primera vez

Lo que ya funciona con normalidad es el trámite de renovación de visa norteamericana, ya que los solicitantes son elegibles para no tener que pasar por la entrevista y pueden, directo, programar una cita de renovación en este link.

El problema es que hasta el 23 de junio pasado, aún no había disponibilidad de citas para tramitar las visas de no inmigrante (de turista y de negocios) en ningún consulado estadounidense ni en la Embajada en la Ciudad de México.

Para poder realizar el trámite de una visa de no inmigrante, por primera vez, se necesita llenar la solicitud DS-160, pagar el costo del trámite y luego agenda una cita para entrevista en la Embajada o consulado.

El asunto es que el pago tiene tiempo de validez. Eso quiere decir que si pagas y luego pasa mucho tiempo para que te agenden una cita, el pago podría vencer y tendrías que realizarlo nuevamente. Es por eso que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una extensión de la validez del pago de la visa (MRV) hasta el 30 de septiembre de 2023.

Esto para los solicitantes de visa que aún no han podido programar una cita como resultado de la suspensión de las operaciones consultares.

Así que si ya iniciaste el proceso e hiciste el pago de tarifa de la visa pero aún no has podido agendar una cita en la embajada de CDMX o en algún consulado, tienes hasta septiembre de 2023 para hacerlo. La cuestión es tener paciencia… y no tener viajes programados con emergencia.

Acá te dejamos algunas preguntas frecuentes sobre el trámite de primera vez.