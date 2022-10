No le bastó con hacer un innecesario evento en el Auditorio Nacional. Ahora, la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se aventará un mitin por alcaldía. Ahhhh, pero no es para difundir su ya muy difundida imagen por la Ciudad de México. No, cómo creen…

“No es un mitin partidario, es un informe de gobierno”, aseguró Sheinbaum al encabezar uno de sus primeros actos de precam… digo, evento cuyo único fin es dar cuentas de las maravillas que se han hecho en la CDMX en los últimos cuatro años.

Foto: @Claudiashein

El tour de Sheinbaum inició ayer en Iztacalco, donde la jefa del gobierno de la CDMX se hizo acompañar del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. De ahí se pasó a la Venustiano Carranza.

De acuerdo con lo que la propia Sheinbaum anunció al dar su informe de gobierno en el Auditorio Nacional, el pasado lunes 3 de octubre, se aventara su moletour en poco más de una semana: de a dos alcaldías por día, descansando los días 12 y 13, porque va a ir al Festival Internacional Cervantino.

Foto: @Claudiashein

Y bueeeno, aunque dice que no se tratarán de eventos partidarios (y mucho menos para promocionarse de cara a la elección de candidato presidencial), la jefa de gobierno se deja querer: con esa espontaneidad que caracteriza a la gente que acude a actos políticos, no faltaron los gritos de “¡presidenta, presidenta, presidenta!”

De hecho, según reporta Proceso, al ser presentada en el evento de la alcaldía Iztacalco, la persona en el micrófono se refirió a Claudia Sheinbaum como “la próxima mujer presidenta de México” y como la efectiva para darle continuidad a la Cuarta Transformación.

Foto: @Claudiashein

“¡Pronto vamos a tener a una mujer presidenta de este país! ¡Ya suena, ya retumba en todos los rincones de este país, ya se oye, ya se ve venir”, arengó por su parte la alcaldesa de la Venustiano Carranza, Evelyn Parra.

En ambos actos (el de Iztacalco y el de “la Venus”), Claudia Sheinbaum recurrió a material sacado en el Auditorio Nacional: presumir su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual no es de apenas, sino que data desde las épocas en las que el mandatario gobernaba el DF.

Y, hasta así como él, besa chamacos en público:

Foto: @Claudiashein

Entre los “logros” de su administración, la jefa del gobierno capitalino presumió que es la gobernadora que gana menos y que, así como AMLO, rige su administración bajo principios de austeridad republicana, porque “no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”…

¿Les suena conocida la última frase? Ah, pues es porque Sheinbaum ya se apropió de mucho del catálogo de AMLO. Ahora que les toque por su alcaldía, vayan a verla y lo comprobarán.

De todo su tour se espera que Sheinbaum se tope con un público difícil el viernes, cuando visite el Congreso local para explicar más a detalle el informe que presentó en septiembre pasado.