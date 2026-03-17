Gustavo Petro denuncia bombardeos de Ecuador en Colombia; Noboa lo desmiente

Lo que necesitas saber: El presidente de Colombia acusó que Ecuador había lanzado una bomba hacia su territorio. Más tarde, Daniel Noboa negó esta información.

Poco antes de la medianoche, el presidente Gustavo Petro acusó que Colombia había sido bombardeada desde Ecuador. Y señaló a este país como supuesto responsable del lanzamiento de varias bombas en territorio colombiano.

Gustavo Petro, Presidente de Colombia / Foto: Facebook/gustavopetrourrego

Petro denuncia bombardeos de Ecuador en Colombia

Según Petro, autoridades locales habían reportado explosiones y hallaron una bomba que supuestamente había sido lanzada desde un avión en la frontera colombiana.

Foto: @EFEnoticias

Estas declaraciones pusieron en alerta a muchos tuiteros, que pensaron de plano que todo se debía al Escudo de las Américas.

Sí, la reunión entre Donald Trump y países de América del Sur aliados en su estrategia de seguridad. Hasta que el presidente de Ecuador Daniel Noboa rechazó estas acusaciones.

Noboa lo desmiente

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

Daniel Noboa explicó que las explosiones se debían a enfrentamientos en territorio ecuatoriano contra el narcoterrorismo.

Foto: @DanielNoboaOk

Y que Ecuador bombardeó escondites del narcotráfico, grupos “en gran parte colombianos” que el mismo gobierno de Colombia dio chance de infiltrarse, acusó Noboa.

¿Qué está pasando entre Ecuador y Colombia?

Este ir y venir de tuitazos entre Gustavo Petro y Daniel Noboa sucede en contexto de un enfrentamiento económico.

La llamada guerra de los aranceles recíprocos entre Colombia y Ecuador. En este contexto, Noboa criticó a Petro por no comprometerse en la lucha contra el narcotráfico.