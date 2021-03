Comenzará este viernes 19 de marzo la vacunación contra el COVID en Neza

La Secretaría de Salud del Estado de México dio a conocer que este próximo viernes 19 de marzo, comenzará la vacunación contra el COVID en Neza. Sí, la aplicación de la vacuna para el coronavirus empezará en este municipio en seis módulos, dos de ellos con modalidad vehicular. ¿Dónde estarán los módulos de vacunación contra el COVID en Neza?

Por medio de un comunicado, las autoridades sanitarias del Estado de México dieron a conocer que este próximo viernes comenzará la campaña de vacunación contra el COVID en Neza, donde se instalarán seis módulos; cuatro en donde se aplicará la vacuna de pie y dos con modalidad vehicular (es decir, podrán llegar con automóvil).

Módulos de pie:

Unidad Administrativa Zona Norte (Avenida Central calle 35 s/n esquina Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana).

(Avenida Central calle 35 s/n esquina Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana). Explanada del Palacio Municipal (Avenida Chimalhuacán s/n, colonia Benito Juárez).

(Avenida Chimalhuacán s/n, colonia Benito Juárez). Deportivo Nezahualcóyotl (Calle San Esteban esquina con calle Sara García, colonia Ampliación Vicente Villada).

(Calle San Esteban esquina con calle Sara García, colonia Ampliación Vicente Villada). Preparatoria de la Comunidad incorporada a la UAEM (Condesa, calle Aviación Civil, colonia General Vicente Villada).

Módulos con modalidad vehicular:

Facultad de Estudios Superiores FES-Aragón (Avenida Hacienda de Rancho Seco s/n, colonia Impulsora Popular Avícola)

(Avenida Hacienda de Rancho Seco s/n, colonia Impulsora Popular Avícola) Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario (Avenida Bordo de Xochiaca s/n, colonia Ciudad Jardín).

¿Cuál será el horario de estos módulos de vacunación en Neza?

Estos módulos estarán abiertos durante seis días, con un horario de 09:00 a 17:00 horas, en los cuales solo inyectarán a personas mayores de 60 años, siempre y cuando presenten el registro del portal https://mivacuna.salud.gob.mx/ y una identificación oficial.

Peeeeero… si no cuentan con este trámite, podrán llevar su credencial del INE o del INAPAM, así como una copia de su CURP. Y si no tienen identificación oficial donde aparezca su dirección, deben mostrar un comprobante de domicilio reciente.

Por otra parte, indican que en el caso de la vacunación contra el COVID en Neza, la convocatoria se realizará conforme a la letra inicial del apellido paterno, como se ve en la siguiente lista que presentaron las autoridades:

Viernes 19 de marzo: de la letra A a la E

Sábado 20 de marzo: de la letra F a la J

Domingo 21 de marzo: de la letra K a la Ñ

Lunes 22 de marzo: de la letra O a la T

Martes 23 de marzo: de la letra U a la Z

Miércoles 24 de Marzo: todos aquellos adultos mayores que no hayan podido asistir en los días anteriores.

Por último, piden a todos los habitantes de Nezahualcóyotl que no madruguen afuera de los módulos, que intenten escalonar su visita para evitar aglomeraciones y que sigan las medidas para evitar contagios, como el uso de cubrebocas o respetar la sana distancia; así como desayunar bien, tomar medicamentos que tengan prescritos si padecen de alguna enfermedad, llevar agua y sobretodo no compartir información no oficial.