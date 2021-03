Y en Quintana Roo: Congreso rechaza despenalizar el aborto

Aunque las cosas se perfilaban para que el dictamen de Reforma a los códigos Penal, Civil y a la Ley de Salud de Quintana Roo —que permitía la despenalización del aborto en este estado— fuera aprobado… esto no sucedió. Y con 13 votos en contra y siete a favor, el Congreso estatal dejó escapar una oportunidad histórica para garantizar los derechos reproductivos y de acceso a la salud para las mujeres.

La discusión sobre la despenalización del aborto se llevó a cabo la tarde noche del 2 de marzo en el Congreso de Quintana Roo, cobrando la atención no sólo de la comunidad quintanarroense, sino de varios estados del país, como CDMX.

Sin embargo, a pesar de que este dictamen avanzó en comisiones (la Comisión de Puntos Constitucionales, Justicia, Salud y Asistencia Social, Derechos Humanos e Igualdad de Género), a la hora de llegar al Pleno del Congreso de Quintana Roo los legisladores y las legisladoras dieron la espalda a esta oportunidad histórica para garantizar los derechos de las mujeres.

Congreso de Quintana Roo rechaza despenalizar el aborto

¿Qué proponía el dictamen? La interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación mediante un par de cambios al Código Civil, Código Penal y la ley de Salud de Quintana Roo, como la modificación del artículo 93 (del Código Penal) que actualmente sanciona de seis meses a dos años de prisión —o con más de 140 días de trabajo comunitario— a las mujeres que aborten.

El cambio al artículo 92 del Código Penal también era importantísimo, ya que modificaba la definición del aborto. La propuesta era definir el aborto como la interrupción legal del embarazo después de la semana 12 de gestación, dejando a un lado una definición de juicio: “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino”.

O la creación de un capítulo al artículo 29 de la Ley de Salud para hacer referencia a la interrupción legal del embarazo —dentro de la ley— y establecer que todas las instituciones públicas deben garantizar este derecho mediante su procedimiento.

📹#Video “Hay muchas situaciones que colocan a la mujer sin alternativas; el estado no les ha garantizado el derecho humano a la salud y mientras eso no suceda, nuestra obligación es darles alternativas”: Dip. @edgar_gascahttps://t.co/c3O4nSla2x — Congreso del Estado de Quintana Roo (@CongresoQRoo) March 3, 2021

Eso no es todo, en cuanto a la figura de la objeción de conciencia… esta no podía interferir en la interrupción legal del embarazo, pues aunque el personal médico no estuviera de acuerdo con realizar un aborto, las instituciones públicas debían garantizarlo, ya sea con la sustitución del personal para esa tarea.

Esos eran los puntos importantes del dictamen, impulsado desde la sociedad civil como las activistas de la Red Feminista Quintanarroense.

Y aunque el dictamen también fue apoyado por el bloque de Morena en el Congreso de Quintana Roo, algunas legisladoras de este partido le dieron la espalda.

Los votos en contra de esta iniciativa fueron de: Reyna Arelly Durán, diputada independiente, Euterpe Alicia Gutiérrez, diputada de Morena, Linda Saray Cobos, de Morena y Paula Pech, también morenista.

Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) José de la Peña Ruiz y Gustavo Miranda, Roberto Erales del Partido del Trabajo, Aurora Concepción Pool, Kira Iris San, María Yamina Rosado y Eduardo Lorenzo Martínez del PAN junto con el diputado del PRD Pedro Enrique Pérez y del PRI Carlos Hernández.

#AbortoLegalQRoo

Votos en contra:

1 del PRI y 4 del PAN, se sabe

Pero el resto de los votos en contra vienen de partidos de ” izquierda” que tenían mayoría.

Les digo q nuestra desgracia es que la izquierda es la derecha y la derecha sigue siendo la derecha pic.twitter.com/SuldCBmH0g — Paola Zavala Saeb (@PaolaSaeb) March 3, 2021

Así quedó la lista de quienes dijeron “no” al acceso a la salud pública y los derechos reproductivos (humanos) de las mujeres.