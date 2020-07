Entrada triunfal, le dicen. Después de una tremenda controversia para elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), uno de los flamantes seleccionados se aventó una metida de pata monumental en su primer entrevista. A la hora de querer describir un evento desorganizado, sacó una frase coloquial —considerada racista— que le ganó las críticas del respetable: “era verdaderamente una merienda de negros”.

El desafortunado comentario salió del consejero Uuc-kib Espadas Ancona, en una entrevista con Carmen Aristegui.

“Los consejos distritales, locales, eran verdaderamente una merienda de negros”, señaló el flamante miembro del INE cuando estaba intentando denunciar la desorganización al interior de las elecciones locales en Yucatán de 1981.

Para acabarla de amolar, el consejero Uuc-kib Espadas intentó componer el changarro y terminó embarrándolo más. “Perdón, una merienda de afromexicanos”, dijo.

Échenle un ojo a los comentarios del nuevo consejero del INE por el que ha sido señalado por esa frase racista:

Explicación, pero no disculpa

Como era de esperarse, después de regar el tepache de esa manera, rápidamente, el nuevo consejero Uuc-kib Espadas compartió una explicación de lo sucedido y dijo que “se trató de una ironía”.

“Algunas personas vieron en mi comentario una expresión racista directa que pretendía fortalecer el prejuicio de que una cena de negros es un fenómeno de desmedido desorden, y por tanto sus participantes despreciables. No fue lo que dije, desde luego no tengo esa concepción, y me parece que una lectura atenta de mi dicho lo revela más o menos claramente”, señaló en un comunicado.

En su comentario fue tajante, pues aclaró que no se trata de una disculpa.

“No puedo siendo honesto con la sociedad a la que sirvo y conmigo mismo pedir disculpas por ofensas que yo no proferí y por concepciones prejuiciosas y discriminatorias que no son mías”, señaló el nuevo consejero del INE.