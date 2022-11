No, pues si de personajes que sirvieran “un poquito” para descalificar la marcha en defensa del INE ahí estuvieron Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, Roberto Madrazo, etc… etc… etc… ¿para qué más?

Captura de pantalla

Luego de algunas críticas por no sumarse a la marcha para defender su alto sueld… digo, al Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, difundió un video explicando sus motivos. Según Córdova, no se fue a rostizar bajo el quemante sol dominguero no por flojera o por estar de vacaciones (como se llegó a decir), sino para no armar polémicas al interior del movimiento.

“Los integrantes del Consejo General del INE decidimos no asistir a esos legítimos actos de defensa de la democracia para evitar que nuestra presencia pudiera ser utilizada para descalificar la libre voluntad de la ciudadanía (…) para proteger nuestras conquistas democráticas”.

Vicente Fox en la marcha. Foto: Reuters

Lorenzo Córdova aplaudió las manifestaciones hechas ayer, 13 de noviembre, en la CDMX y varios otros puntos del país, las cuales, según el consejero presidente, tratan de defender al INE de los intentos de regresar a un “pasado pre-democrático”.

Las manifestaciones pacíficas que se llevaron a cabo en más de 50 ciudades en México y en otras partes del mundo, explica Lorenzo Córdova, sirvieron para que las personas “se pronunciaran en defensa de la democracia y de nuestro sistema electoral… frente a los riesgos de reelección antidemocrática que se viven en el país”.

La marcha en la Macroplaza de Monterrey, en favor del INE y protestar en contra de la reforma electoral culminando en la Explanada de los Héroes. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Sin mencionar directamente a la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Lorenzo Córdova aseguró que hay intentos de quitarle su autonomía al INE y, con ello, regresar a un pasado autoritario.

“Hoy, vale la pena recordar las palabras de Woldenberg y de otros luchadores sociales, activistas, políticos comprometidos con las causas democráticas: (…) Valiosas aportaciones a esta gran obra colectiva que hoy nos permite vivir en libertad”.

Con lo anterior, Lorenzo Córdova hizo referencia fue al discurso que José Woldenberg se aventó como orador único, luego de la “marcha para defender al INE”… ahí, aseguró que el gobierno de la 4T tiene toda la intención de destruir lo que democráticamente ha construido la sociedad.

“Buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno (…) “Es necesario insistir en eso, porque significa no sólo una agresión a las instituciones existentes sino a la posibilidad de procesar nuestra vida política en un formato democrático”, advirtió Woldenberg.