Así como casi todos los que han visto el video en el que el propietario del restaurante Bellini agrede y humilla a un empleado del World Trade Center (WTC), Claudia Sheinbaum también dice haber quedado bien pin%&/e indignada. Y ya… para que algo más ocurra, el agredido debe hacer su parte.

Durante su tradicional y diaria conferencia de prensa, la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reprobó la agresión que el tipo (identificado como el dueño del Bellini) propinó a un guardia del WTC. Según lo que se sabe, el susodicho gritó y empujó al empleado por no permitir que su hija ingresara sin identificación.

“Es condenable y la COPRED sé que está tomando cartas en el asunto en este momento”, aseguró Claudia Sheinbaum.

La jefa del gobierno capitalino señaló lo que es evidente que olvidó el propietario del Bellini: “el trato digno que se merece cualquier persona“. Y, dadas las características de lo denunciado en redes, el asunto será atendido por la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED).

¿Y ya? Bueno, Sheinbaum indicó que para que algo más ocurra, entonces la persona agredida deberá presentar la denuncia correspondiente ante las instancias competentes. “Se le va a apoyar”, prometió la funcionaria.

La COPRED ya se pronunció por agresión de dueño del Bellini

Horas después de las declaraciones de Sheinbaum, la COPRED difundió un comunicado en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (CANIRAC). En él, obviamente, condenan el acto de violencia y discriminación de parte del dueño del Bellini.

Sin embargo, parece que hasta ahí. Según el comunicado, apenas entre la COPRED y la CANIRAC están diseñando las acciones concretas para prevenir y eliminar la discriminación dentro de una relación laboral o prestación de servicio en espacios mercantiles, bares y restaurantes, como el Bellini… es que apenas hace unas semanas se firmó el acuerdo para trabajar en el tema.

“Recordamos la importancia de contar con denuncias de violencia laboral y discriminación. Ponemos a disposición del público en general y personal de la industria restaurantera las vías de denuncia ante las autoridades competentes para que sus casos sean orientados y atendidos”, concluye el comunicado.

Por si han tenido la suerte de no ver el video del que se hace mención en esta nota y no tienen la mínima intención de hacerlo, pues bien por ustedes. De verdad es triste ver cómo una persona puede tratar a otra, sólo por ser jefe o lo que sienta que es el güey del Bellini.

“¿Cómo quieres que te hable, hijo de tu puta madre? (…) A mí me vas a respetar. Tú me vas a respetar. Le vamos a hablar a tu jefe. Háblale, hijo de tu puta madre. Gato de mierda. No seas idiota”, son algunas de las frases que se echó el finísimo señor que no extrañaría que sea cuate del de la taquería Don Eraki. ¿Por cierto, qué paso con este otro caso?