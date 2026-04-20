Lo que necesitas saber: Las autoridades aseguraron 15 mil dosis de clonazepam, dosis de cocaína, vacunas falsas y hasta etiquetas para vacunas

Recientemente, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre la detención de dos comerciantes en el Estado de México. ¿El motivo? No vendían comida o ropa, sino que sus productos eran medicamentos y hasta vacunas falsas.

Autoridades confiscan medicamento falso // X:@GabSeguridadMX

Detienen a dos comerciantes de medicamentos falsos en el Edomex

Elementos de la Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía detuvieron a Rodolfo “N” y Areli “N”, vinculados con la comercialización de medicamentos y vacunas falsas, dosis de drogas y material para distribuir las vacunas.

Mediante un comunicado, las autoridades informaron que ambos fueron detenidos tras el cateo de un domicilio en Huixquilucan, Estado de México.

“Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó un inmueble en el municipio de Huixquilucan utilizado para la venta de medicamentos falsificados, incluidas vacunas apócrifas“, informaron.

Autoridades confiscan medicamento falso // X:@GabSeguridadMX

Y… ¿Qué tanto se les encontró?

De acuerdo con las autoridades, se aseguraron 110 dosis de vacunas apócrifas para VPH, 22 de neumococo y nueve de sarampión.

Además de un millar de etiquetas para cajas de vacunas, 15 mil dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”, se lee en el post.

En fin. Así la situación en el Estado de México, donde si detienen a comerciantes de medicinas falsas, detienen a agentes de la policía… falsos.