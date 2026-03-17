Lo que necesitas saber: También habría chance de que cubanos en el extranjero compren inmuebles, negocios y otras propiedades en la isla.

Siguen las noticias sobre Cuba, en medio de los apagones y las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos: el gobierno cubano abrirá las puertas a sus connacionales en el extranjero para que inviertan en empresas privadas dentro de la isla.

Se trata de una reforma económica que llega en contexto, precisamente, de las negociaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos —además de las presiones de Donald Trump hacia la isla.

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Cuba dejará que sus ciudadanos en el extranjero inviertan en empresas

Esta información estuvo rolando el fin de semana del 15 de marzo vía el Miami Herald hasta que el mismo viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Oscar Pérez-Oliva confirmó esta importante decisión.

Sí, el cubano Oscar Pérez-Oliva explicó a la NBC que se trata de una medida que incluye a grandes inversionistas, en especial, en infraestructura.

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¿Qué sectores se verían beneficiados? El turismo, la minería o el energético —del que la isla adolece. Todavía más después de que Estados Unidos restringiera la venta de petróleo al gobierno cubano.

También habría chance de comprar propiedades

Por otra parte, fuentes citadas por la agencia EFE dijeron que el gobierno de Cuba está analizando permitir que los ciudadanos cubanos en el extranjero —por ejemplo, en Miami— compren propiedades (edificios, inmuebles, negocios) dentro de la isla.

Sobre todo aquellos que salieron de Cuba antes de la reforma de migración de 2013.

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Y es que está reforma clasificó a este grupo de personas como “emigrados”, dificultando su regreso a la isla, además de que perdieron sus derechos sobre sus propiedades y a la herencia.

Habrá que esperar cómo se desarrolla esta información, mientras desde Estados Unidos Donald Trump declara que está listo para “tomar” Cuba.