Cumbre entre Trump y Putin en Alaska... ¿habrá solución a la guerra en Ucrania?

Lo que necesitas saber: Previo a esta cumbre, Trump ha amenazado con severas consecuencias si Rusia no muestra verdaderas intenciones de terminar la guerra en Ucrania.

Tan esperado como el reencuentro de los Gallagher, por fin Trump y Putin se vieron las caras en una cumbre celebrada en Alaska. Una reunión que, según, servirá para ir viendo lo del fin de la guerra en Ucrania.

Trump sostiene otra llamada con Putin y hablan sobre Ucrania.

¿Qué pasó en la reunión entre Trump y Putin?

Fueron varias horas esperando que ambos presidentes terminaran su reunión, pero la verdad es que al final nos quedamos con la duda inicial: ¿Habrá fin a la guerra en Ucrania?

Tanto Putin como Trump reconocieron que, tras su plática, llegaron a muchos acuerdos, pero que el tema más importante quedó en el aire. Dijeron que no lograron llegar a un acuerdo final para terminar la guerra en Ucrania, pero que esta reunión servirá como inicio de más negociaciones para llegar a ello.

Eso sí, Putin y Trump quedaron en muy buenos términos, pues Putin aseguró que si Trump hubiera sido Presidente de Estados Unidos en 2022, la guerra en Ucrania no hubiera sucedido.

Trump se comprometió a hacer muchas llamadas y dar a conocer más detalles en el futuro, además de que ya quedaron en volver a reunirse, pero ahora en Moscú. “Eso me traerá problemas, me van a criticar, pero es muy probable que vaya”, dijo Trump ante la invitación de Putin.

Foto: Getty

Acuerdos entre Putin y Trump

Eso sí, algo muy importante que dijo Trump, es que el principio de acuerdo al que llegaron depende de que esas llamadas rindan frutos, pues planea presentarle a los líderes de Europa y a Zelenski lo que platicó con el presidente de Rusia. Si dan luz verde, seguro conoceremos el acuerdo.

Además se ha filtrado que entre los demás acuerdos a los que se llegaron, es que Rusia tenga de vuelta bienes que se le confiscaron desde el inicio de la guerra, así como reactivar ciertas relaciones comerciales para el país.

Trump reafirma severo castigo contra Rusia si no hay avances en cese al fuego

Previo al encuentro, la cosa no pintaba bien. Así como lo dijo hace unos días, Trump dejó claro que habrá severas sanciones contra Rusia si Putin no muestra ganas de alcanzar un cese al fuego.

Será un castigo “económicamente severo. Será muy severo”, advirtió el presidente de Estados Unidos que, frente a los medios, se puso en “modo candidato al Nobel de la Paz”.

“Me gustaría centrarme en nuestro país, pero lo hago para salvar muchas vidas”, aseguró Trump, respecto a su motivación para meterse en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Antes de cumbre en Alaska, Putin reconoció “esfuerzos” de Donald Trump

Seeeee, nada de interés en las llamadas “tierras raras” ucranianas (las cuales, Volodimir Zelenski ya le dio chance de explotar a cambio de ayuda militar).

Por su parte, previo a su encuentro con Trump en Alaska, el presidente de Rusia dijo reconocer que el republicano le anda echando ganitas a la resolución de la guerra en Ucrania… sin embargo, parece que no quita el dedo del renglón: quiere ganar territorio ucraniano para su país.