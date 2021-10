El Chapo Guzmán quiere un nuevo juicio por malas conductas del jurado

En julio de 2019 un juez en Nueva York, Estados Unidos, dictó cadena perpetua en contra de Joaquín Guzmán Loera el Chapo por delitos relacionados con el narcotráfico. Pero además, 50 años por violencia de armas, lavado de dinero y una multa de 12 mil 600 millones de dólares.

Este 25 de octubre, más de dos años después, la defensa del Chapo está en audiencia ante el Segundo Circuito en Nueva York para apelar la cadena perpetua en contra del narcotraficante mexicano.

De acuerdo con el abogado del Chapo, Marc Fernich, se debe de echar un nuevo ojo a la sentencia de cadena perpetua, entre otras cosas, por el mal comportamiento del jurado y las restricciones que le impusieron a la defensa en su momento.

Explica que el narcotraficante debe ir a un nuevo juicio debido a que las restricciones en solitario que le han impuesto en prisión son sin precedentes y que eso hizo imposible someterse a un juicio justo. Además, argumenta que el confinamiento total ha provocado en su cliente un deterioro cognitivo.

Uno de las piezas clave para la jugada de la defensa es el papel del jurado que participó en el juicio que lo condenó.

Poco después del juicio, un jurado fue entrevistado de manera atómica por Vice, entrevista en la que relató odas las malas prácticas que se supone no deberían existir en un jurado.

Esto fue utilizado por la defensa en la apelación del juicio, principalmente el asunto de que varios jurados se expusieron a la cobertura mediática sobre el caso y discutieron entre sí sobre el mismo, cuestiones que son factores para la anulación de un juicio.

“Dejar las alarmantes acusaciones del jurado sin examinar (blanquearlas y barrerlas bajo la alfombra debido en gran parte a la notoriedad de Guzmán) manchó indeleblemente la legitimidad del veredicto“, argumentó el abogado del Chapo.

Por medio de sus redes sociales, el periodista de Vice, Keegan Hamilton, responsable de la entrevista con el jurado anónimo que destapó las irregularidades, explica que en la audiencia están especulando sobre la opción de averiguar quién fue el jurado anónimo que denunció la mala conducta y, tal vez y solo tal vez, citar al reportero para que suelte la sopa o encarcelarlo por desacato civil al no querer revelar su fuente.

Por lo pronto la resolución quedó en veremos.

