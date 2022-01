Estos son los cargos por los que condenaron al Chapo a cadena perpetua

Hace unos años, un juez de Nueva York, en Estados Unidos, dictó la sentencia de cadena perpetua en contra de Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. Luego, además de la cadena perpetua, en 2019 se sumaron 30 años y 240 meses de prisión en contra del narcotraficante. Pues ahora, en 2022, una Corte de Apelaciones confirmó su condena.

Recordemos que hace tres años, después de un discurso que el capo ofreció, el juez de Nueva York Brian Cogan dictó la esperada cadena perpetua por el delito de narcotráfico. Sin embargo, como mencionamos, otros cargos se sumaron a la condena del Chapo en esa ocasión:

Es decir, se sumaron 50 años a la condena histórica para el sinaloense —noticia que no tomó por sorpresa a las autoridades estadunidenses, quienes pugnaban por la culpabilidad de Joaquín Guzmán Loera.

Sólo para contextualizar qué se resolvió en el llamado juicio del siglo, vale la pena recordar que el jurado declaró como culpable a Joaquín el Chapo Guzmán como culpable de 10 delitos penales —tras una jornada entre audiencias, testimonios y declaraciones. El cargo más importante y que prácticamente hundió a la defensa de Guzmán Loera fue el imputado por narcotráfico —organización criminal.

Una de las cosas que destacó en la sesión de ese día —antes de que el juez dictara cadena perpetua en contra del sinaloense— fue el discurso que el Chapo dio ante las autoridades. De acuerdo con medios de comunicación, Joaquín Guzmán Loera tuvo derecho a hablar.

