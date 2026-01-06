Lo que necesitas saber: El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ya dejó claro que la prioridad del gobierno de Trump no es realizar elecciones en Venezuela... sino tomar recursos que su país considera suyos.

Pues no tenía mucho para donde hacerse: Según lo insinuó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, era cooperar o tener un destino similar al de Nicolás Maduro. Y antes de hacer su juramento como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, optó mejor por cooperar.

Delcy ROdríguez y Nicolás Maduro / Foto: @fabiandicosta

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

Ya nomás era mero trámite… pero este lunes Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela, algo que se manejó incluso desde antes de la detención del mandatario venezolano.

A la ceremonia asistieron algunos funcionarios considerados como del círculo cercano de Maduro, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino.

Presidenta de Venezuela invita a EEUU a llevar una agenda de cooperación

En mensaje publicado en sus redes con especial dedicatoria para el gobierno de Donald Trump, la presidenta de Venezuela anunció que priorizará el avance de una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos y países de la región… pero sobre todo con los gringos, claro.

“Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señala el comunicado de la presidenta Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela / Foto: Facebook/delcyrodriguezv

“Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, agrega Delcy Rodríguez en el comunicado en el que se dirige específicamente a Donald Trump para decirle que prefiere el diálogo y no más guerra…

Estados Unidos no tiene pensado convocar a elecciones… evaluará desempeño de Delcy Rodríguez

Eso sí, antes de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta, ya había asumido el cargo desde la noche del sábado 3 de enero por exigencia del Tribunal Supremo de Venezuela.

Horas antes, Donald Trump ya la reconocía como mandataria… haciendo a un lado la idea de colocar a María Corina Machado. “Sería muy duro para ella dirigir al país. No tiene apoyo ni respeto dentro de Venezuela”, aseguró Trump.

Maria Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. Foto: Getty Images

Por su parte, en entrevista para Face the Nation, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó claro que el gobierno de Trump no piensa en elecciones para Venezuela…

Ya, con Delcy Rodríguez se trabajará y se evaluará cómo lo hace. Al parecer, de eso depende su permanencia… de que tanto sea flexible a las exigencias de Estados Unidos.