Lo que necesitas saber: Al parecer, el gobierno de Trump permitirá que Rodríguez asuma la presidencia de Venezuela... y, si les gusta su trabajo, la dejarán en el poder.

En lo que Trump manda a su tropa loca a “guiar” al país y, en lo que se da la transición de gobierno), la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, es designada como nueva líder de Venezuela… y, según parece, Estados Unidos la dejará ahí.

“Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela”: Delcy Rodríguez

Aunque el gobierno de Venezuela estuvo varias horas acéfalo y todo fue expectación por la captura de Nicolás Maduro, el Tribunal Superior de Justicia sí chambeó y ordenó que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela… con todas las atribuciones, deberes y facultades que el cargo posee.

De acuerdo con lo leído por una integrante del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de Delcy Rodríguez es “con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Delcy ROdríguez y Nicolás Maduro / Foto: @fabiandicosta

La orden para asumir como presidenta para Delcy Rodríguez se dio horas después de la detención de Nicolás Maduro. Antes de la indicación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, hubo varios rumores en torno a la figura de la ahora mandataria de la República Bolivariana… uno de ellos, indicando que ya había huido a Rusia.

Sin embargo, rápido se desmintió ese rumor. La propia Delcy Rodríguez envió un mensaje en cadena nacional asegurando que, pese a la intervención militar de Estados Unidos, Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente de Venezuela.

Estados Unidos dispuesto a trabajar con líderes actuales de Venezuela: Marco Rubio

“Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. es lo único que aceptaremos para un tipo de relación luego de haber atentado y haber agredido militarmente a nuestra amada nación”.

Lo anterior podría entenderse como un rechazo total de Delcy Rodríguez a los planes ya anunciados de Estados Unidos para Venezuela… sin embargo, también podría ser la puerta para una negociación entre la ahora presidenta y el gobierno de Donald Trump.

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro / Foto: facebook.com/delcyrodriguezv

¿Imposible? No tanta, en entrevista con Face the Nation de la CBS, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insinuó estar dispuesto a trabajar con los actuales líderes de Venezuela (o sea, con Delcy Rodríguez)… nomás es cuestión de que tome las decisiones adecuadas.

En Venezuela, “la persona que estaba al mando [o sea, Nicolás Maduro] era alguien con quien no se podía trabajar”… ¿con Delcy se podrá “trabajar”?, al parecer, Estados Unidos la dejará un rato a cargo del poder y a ver qué pasa.

“Vamos a hacer una evaluación basada en lo que hacen, no en lo que dicen públicamente, no en lo que sabes, algunos lo que han hecho en el pasado en muchos casos, sino en lo que hacen hacia adelante”.