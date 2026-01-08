Lo que necesitas saber: El Refugio Franciscano asegura que la narrativa de maltrato animal es un invento para ganar una disputa legal ajena al bienestar de los perros y gatos.

Como sucede en estos casos, son varias las voces que apuntan a un desalojo injustificado (incluso, con manifestaciones y bloqueos de por medio). Sin embargo, la acción de las autoridades se están ejecutando y esto es lo que se sabe al respecto.

Refugio Franciscano / Captura de pantalla

Gobierno de la CDMX recupera más de 900 perros

Durante la tarde del miércoles 7 de enero, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México acudieron al Refugio Franciscano para llevarse a unos 936 lomitos y michis. Muchos de ellos presentaban aparentes señales de maltrato y otros más estaban en condiciones de salud delicadas.

Según la información del gobierno capitalino, todos los animalitos asegurados serán trasladados a otros refugios mientras las autoridades dan seguimiento a su recuperación.

“En relación con el Refugio Franciscano, se informa que se realizó el rescate de 936 animales, la mayoría con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas. A todos ellos se les ha brindado atención médica y varios permanecen hospitalizados“. Informó el Gobierno de la CDMX.

“Los animales rescatados serán resguardados en espacios especializados, respetando en todo momento la determinación judicial sobre la propiedad del inmueble, ya que nuestra prioridad es garantizar su bienestar”.

Autoridades de CDMX aclaran que su acción sólo es por disputa del predio

Horas antes del resguardo de los lomitos y michis, el Gobierno de la CDMX informó que, resultado de un conflicto entre particulares, se decidió el desalojo de un predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, es decir, el Refugio Franciscano.

En su mensaje, las autoridades capitalinas señalan que su acción sólo se refiere respecto a la disputa del predio… falta resolver qué sucede con las diversas denuncias que hay sobre supuesto maltrato animal en dicho refugio.

“En ese sentido, estamos a la espera del resultado de las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) llevan a cabo”, señala el comunicado del gobierno de la CDMX.

Refugio Franciscano / Foto: @Ref_Franciscano

Dueños del predio aseguran que se censó y atendió a animales

De acuerdo con La Jornada, a inicios de diciembre de 2025, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se determinó que el predio en el que se ubica el Refugio Franciscano fuera restituido a su legítimo dueño… el cual, el cual se encargará del resguardo de perros y gatos que se encuentran en el lugar.

Según el diario capitalino, la decisión del TSJ se dio luego de que venció el contrato de préstamo gratuito al Refugio Franciscano y que los operadores de éste no quisieron devolver el predio… Ahhh y el dueño es Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP.

Imágenes de Refugio Franciscano compartidas por dueños del predio / Captura de pantalla

Respecto a la acción de la FGJ, la mencionada fundación reconoce a ésta y al gobierno de Clara Brugada “por actuar contra este terrible caso de maltrato animal, expuesto, documentado y denunciado”.

Imágenes de Refugio Franciscano compartidas por dueños del predio / Captura de pantalla

Refugio Franciscano había obtenido amparo contra desalojo

De acuerdo con Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, la devolución del predio en cuestión implicó el censo y evaluación medica de 759 perros y 39 gatos, “cada uno de los cuales ha sido atendido como corresponde a su padecimiento”.

Imágenes de Refugio Franciscano compartidas por dueños del predio / Captura de pantalla

Ahora, un detalle: a finales de diciembre, la asociación Refugio Franciscano ganó un amparo contra la orden judicial de desalojo, lo cual implicaba que la asociación retomaría la protección de los animales.

Mientras se realiza el desalojo del Refugio Franciscano, la asociación denuncia que se están sacando animales del hogar “sin dar información clara (…) y no se ha informado dónde están ni en qué condiciones, lo cual es gravísimo”.