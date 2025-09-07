Lo que necesitas saber:
De acuerdo con el último reporte del alcalde Héctor Magaña, la presa Centenario alcanzó el 113.99% de su capacidad.
Este fin de semana las alertas se encendieron en Querétaro, pues debido a las fuertes lluvias, el nivel del agua de la presa Centenario aumentó al 113%, lo que provocó su deslave y la inundación del Pueblo Mágico de Tequisquiapan.
Desborde de presa Centenario provoca inundación de Tequisquiapan
Las fuertes lluvias en Querétaro han hecho que la presa Centenario supere su capacidad máxima, registrando un 113% y aunque estas son buenas noticias durante la temporada de sequía, esta vez solo ha causado afectaciones.
Tras esta situación, la presa se desbordó y las calles del centro histórico de la cabecera municipal de Tequisquiapan comenzaron a inundarse.
Lo peor de todo es que esta situación no parece que esté pronto a terminar, pues autoridades prevén que con el paso de las horas, el aumente el nivel del agua y la afectación.
Y ya está sucediendo, pues de acuerdo con el último reporte del alcalde Héctor Magaña, la presa Centenario alcanzó el 113.99% de su capacidad.
Querétaro declara fase roja en semáforo de riesgo y realiza desalojo de viviendas
Al igual que en la Ciudad de México, el estado de Querétaro utiliza un semáforo de riesgos para prevenir a la población… y tras las fuertes lluvias se declaró en fase roja.
Como ya te adelantábamos, la presa se desbordó y las calles de Tequisquiapan comenzaron a inundarse, por lo que las autoridades comenzaron a desalojar las viviendas como precaución.