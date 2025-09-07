Lo que necesitas saber: De acuerdo con el último reporte del alcalde Héctor Magaña, la presa Centenario alcanzó el 113.99% de su capacidad.

Este fin de semana las alertas se encendieron en Querétaro, pues debido a las fuertes lluvias, el nivel del agua de la presa Centenario aumentó al 113%, lo que provocó su deslave y la inundación del Pueblo Mágico de Tequisquiapan.

Desborde de presa en Querétaro // Facebook: Héctor Magaña Renteria

Desborde de presa Centenario provoca inundación de Tequisquiapan

Las fuertes lluvias en Querétaro han hecho que la presa Centenario supere su capacidad máxima, registrando un 113% y aunque estas son buenas noticias durante la temporada de sequía, esta vez solo ha causado afectaciones.

Tras esta situación, la presa se desbordó y las calles del centro histórico de la cabecera municipal de Tequisquiapan comenzaron a inundarse.

Lo peor de todo es que esta situación no parece que esté pronto a terminar, pues autoridades prevén que con el paso de las horas, el aumente el nivel del agua y la afectación.

Y ya está sucediendo, pues de acuerdo con el último reporte del alcalde Héctor Magaña, la presa Centenario alcanzó el 113.99% de su capacidad.

Querétaro declara fase roja en semáforo de riesgo y realiza desalojo de viviendas

Al igual que en la Ciudad de México, el estado de Querétaro utiliza un semáforo de riesgos para prevenir a la población… y tras las fuertes lluvias se declaró en fase roja.

Como ya te adelantábamos, la presa se desbordó y las calles de Tequisquiapan comenzaron a inundarse, por lo que las autoridades comenzaron a desalojar las viviendas como precaución.