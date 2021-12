¿Qué opinas? Dice Salinas Pliego que la desigualdad es inevitable y necesaria para la sociedad

Si algo caracteriza a Ricardo Salinas Pliego en Twitter, es que dice todo lo que piensa sin importarle las opiniones en contra que pueda generar. Se expresa y responde a las críticas e insultos sin miramientos, pero también da pie al debate con frases como que “la desigualdad no sólo es inevitable, también es necesaria para la sociedad”.

Ricardo Salinas Pliego y su polémica afirmación sobre la desigualdad

Así como lo acabas de leer. Ricardo Salinas Pliego, el magnate hombre de negocios dueño de me… ah no, el empresario dueño y dirigente de Grupo Salinas, escribió en Twitter que la desigualdad resulta necesaria para el progreso de nuestra sociedad, frase que dejó ahí para ver qué opinan gente como tú o como yo al respecto.

Y para que su premisa hiciera todavía más ruido, el emprsario publicó lo anterior en plena víspera de Navidad, cuando segueramente mucha gente andaba en Twitter (por eso de que algunos tienen la fortuna de no trabajar desde ese día).

“Hablemos de la desigualdad hoy 24 de Diciembre. La desigualdad… ¡no sólo es inevitable sino es necesaria para el progreso de la sociedad!“, fue textualmente lo que escribió Ricardo Salinas Pliego en sus redes sociales.

Y eso no fue todo. El hombre que encabeza empresas millonarias como Banco Azteca, Elektra y por supuesto la propia TV Azteca, escribió también que se debe dejar de intentar que “todo mundo encaje en el mismo molde”, porque eso nos llevará directo a una tiranía.

Las reacciones a lo dicho por el millonario

De acuerdo con una lista de las personas más ricas de México, publicada en abril de este año por la revista Forbes, Salinas Pliego ocupa el tercer lugar con una fortuna de nada menos 15 mil 520 millones de dólares, lo cual represena un aumento del 7% respecto a su fortuna en el 2020.

Y pues sí, lo dicho por el millonario generó muchas críticas y más insultos, pero también hubo quien se mostró de acuerdo con él y otros que debatieron puntos de vista de uno y otro bando.

“Es entendible como en el deporte. No todos pueden ser un Leo Messi, Michael Jordan… Se requiere quien ayude con lo trabajos que muchos no queremos ó podemos hacer. Pero, ayudaría mucho si fueran mejor pagados. Lo merecen”, escribió un usuario. “Fácil decirlo estando del lado afortunado de la desigualdad no? Tuitearías lo mismo si fuera al revés? Probablemente no. Solo hay que ser conscientes de ello”, tuiteó por ahí aluguien más.

Y como esos ejemplos, hay muchos más… pero en lugar de repasarlos todos por acá, preferimos saber qué piensas tú sobre lo dicho por Salinas Pliego: ¿estás a favor, en contra? ¿Por qué dirías que sí o que no tiene razón?