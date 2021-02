Lo que faltaba: Detienen a elementos de la Guardia Nacional en Yucatán por posesión de drogas

No salen de una y luego luego se meten en otra… No tiene mucho que varios elementos de la Guardia Nacional fueron señalados de supuestamente cerrar una cervecería en la CDMX para meterse a echar unos tragos, y ahora resulta que otros más fueron detenidos en Yucatán nada menos que por posesión de drogas.

SSP de Yucatán torció a los elementos de la Guardia Nacional

¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, pasa que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, informó este sábado que interceptó un cargamento con 450 kilos de marihuana y 15 más de cristal. Dos sujetos fueron detenidos por esta situación y (¡ohh sorpresa!) resulta que se trataba de dos elementos de la Guardia Nacional (la corporación consentida de AMLO cof cof).

Según el comunicado de la SSP de Yucatán, la detención se dio en un puesto de control de la carretera Campeche-Mérida. Los sujetos viajaban a bordo de una camioneta con placas del Estado de México que simulaba ser parte de una mudanza, pues en el interior del vehículo se encontraban varios muebles.

Pero gracias al olfato de un perro entrenado de la corporación (benditos sean los lomitos), fue que se logró detectar el cargamento de drogas, las cuales estaban precisamente bien escondidas (bueno, ni tan bien) al interior de un par de roperos.

“Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron al conductor J.C.R.M. y a su acompañante D.W.P., ambos de 38 años de edad, originarios de Tabasco y Puebla, respectivamente, que junto con el vehículo y la droga, se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR)”, señala el informe de las autoridades de Yucatán.

Habrá sanciones por conducta que “daña la imagen de esta noble institución”: GN

Hasta ahí cualquiera pensaría que se trataba de dos delincuentes comunes, ¿cierto? Pues no, de acuerdo con Animal Político, la Guardia Nacional ya confirmó que se trataba de dos elementos de la corporación y no le quedó más que asegurar que no van a tolerar ese tipo de acciones.

“La Guardia Nacional reitera su rechazo a cualquier conducta alejada a la observancia de la ley y que lamentablemente daña la imagen de esta noble institución… en este sentido, que no quepa duda que se sancionará por todas las vías legales y administrativas a todos aquellos elementos que no se apeguen al marco de la legalidad e irrestricto respeto a los derechos humanos”, señalan en un comunicado.

En fin, así las cosas con la institución que tanto nos presumía AMLO como la respuesta a todos los problemas de seguridad en México…