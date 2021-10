Y está embarazada: Detienen a maestra de EU por tener relaciones sexuales con un alumno de 15 años

Vaya caso tan delicado el que se dio allá en el sur de Florida, en los Estados Unidos. Heiry Calvi es una maestra de 41 años que fue detenida acusada de diferentes delitos. La mujer tuvo relaciones sexuales con uno de sus alumnos, un joven de tan sólo 15 años.

Fue el pasado viernes, 8 de octubre, cuando la mencionada maestra fue detenida por la policía de Doral, ciudad donde se ubica el Centro John I. Smith, donde ella daba clases. Según informa Univisión, Heiry Calvi está acusada de agresión lasciva, ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridad, negligencia infantil y contribuir a la delincuencia de un niño.

La detención de Heiry Calvi se dio tras una investigación de unos siete meses, la cual comenzó cuando el alumno mostró a sus compañeros un video donde él y la maestra tenían relaciones sexuales. Los estudiantes avisaron de esto a las autoridades escolares y éstas informaron de la situación a la policía.

Las indagatorias arrojaron que ambos se comunicaban a través de redes sociales; además, se fueron juntos a una fiesta donde dijeron ser tía y sobrino, todo eso en marzo. Y aunque el alumno declaró a las autoridades que no fue violado y que nada de lo ocurrido fue contra su voluntad, ante la ley local un menor de edad no puede dar su consentimiento para una relación sexual.

Lo peor de todo acá es que este fin de semana salió a la luz que la maestra está embarazada. Y sí, lo anterior podría hacer pensar que la relación sexual entre ella y el alumno derivó en eso, pero la policía de Doral no ha confirmado que el adolescente sea el padre de la criatura.

FIRST ON 10: 41-year-old Heiry Calvi stays silent while being released from Miami-Dade jail on bond. The Doral teacher is accused of committing sex crimes against a 15-year-old former student. Her husband says she is 8 months pregnant. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/1XpahXmgED

— Trent Kelly (@TrentKellyWPLG) October 9, 2021