“Aquí les tocó vivir” dice directora de Conagua a pobladores de Tabasco sobre inundaciones

Como si el 2020 no había sido suficiente, durante las últimas semanas miles de personas en Tabasco se han enfrentado a lluvias e inundaciones que han dejado pérdidas humanas y materiales a su paso. Todo mientras las autoridades siguen aplicando el Plan DN III para poder ayudar a los damnificados en dicho estado de la república.

En días recientes la Conagua (Comisión Nacional del Agua) indicó que las lluvias que se han presentado en Tabasco no se registraban en 50 años, pues la cantidad de agua que cayó en unos días eran iguales a las registradas durante un año en algún estado del Norte. Un dato que nos hizo comprender la magnitud de la situación, sin embargo, nos bastaron las fotos y videos en redes sociales para dimensionarla.

La directora de Conagua dice a los tabasqueños que “aquí les tocó vivir”

Y hablando de la Conagua, la dependencia federal se ha visto envuelta en una polémica gracias a los comentarios de su directora, Blanca Elena Jiménez, quien en una reciente entrevista dijo a los pobladores de Tabasco que se deben adaptar a las lluvias y estar conscientes de la situación porque “aquí les tocó vivir”.

Resulta que el portal Milenio charló con Jiménez sobre las inundaciones que han ocurrido en el estado ubicado en el Golfo de México. Ahí, la directora de Conagua dijo que ella no puede prometer que el río Grijalva no se desborde de nuevo, por lo que los tabasqueños deben ser consciente y prevenidos de que ese escenario se repita de nueva cuenta.

“Hay que aprender a vivir con lo que hay”

“Yo no le puedo decir que no se desbordará, ni tampoco les voy a decir que no se van a inundar porque, para las condiciones de como ustedes viven, es mejor estar prevenido, así como estar conscientes, como diría alguna del medio: aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la situación” indicó.

Como ya es costumbre, va el video:

Blanca Jiménez, directora de @conagua_mx, sobre las inundaciones en #Tabasco, sureste de México, que han causado 175,000 damnificados y al menos ocho muertos. “Aquí les tocó vivir”. La empatía y sentido de responsabilidad de @gobiernomx abruma. pic.twitter.com/kwFpoRJCEL — Verónica Calderón 😷 (@veronicalderon) November 14, 2020

Han calificado a la directora de Conagua de insensible

Durante la entrevista a Blanca Elena Jiménez se le cuestionó sobre si las inundaciones son producto de la corrupción que pudo haber en la Conagua durante el sexenio de Peña Nieto, algo que prefirió no responder hasta tener las investigaciones que se llevan a cabo dentro de la dependencia. Eso sí, adelantó que ya tiene alertas sobre contratos que se firmaron y no se ejecutaron durante sexenio del exmandatario copetón.

Regresando a las declaraciones de la directora de Conagua, en redes sociales ha sido señalada de insensible y tener falta de empatía al dirigirse a los habitantes de Tabasco, a quienes casi aplicó la de “O te aclimatas o te acli…” ¿Ustedes qué opinan de la respuesta? 🤔