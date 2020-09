¿Dónde puedo registrarme para ser donador voluntario de órganos y tejidos?

El 26 de septiembre de cada año en México celebramos el Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos. El objetivo es hacer conciencia de la importancia de ser donador voluntario, tanto en vida como al momento de morir, para poder salvar la vida de miles y miles de pacientes que se encuentran en la lista de espera para recibir un órgano o tejido para sobrevivir.

¿Qué se puede donar?

La donación de órganos y tejidos se clasifica en dos categorías: la donación de una persona que falleció y la donación en vida, que en casos específicos, una persona puede donar algún órgano o porción del mismo sin que afecte su salud.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Cuando la donación es después de la muerte, específicamente por un paro cardiorrespiratorio solo se pueden donar tejidos como córneas ya que la circulación y oxigenación al resto del cuerpo se detienen. Si la muertes es encefálica (cerebral) se pueden dona corazón, hígado, pulmones, páncreas y tejidos en general porque solo el tallo cerebral deja de recibir sangre.

Sin embargo, no todas las personas (en vida o muerte) pueden ser donadores de órganos, primero se necesita hacer un estudio a fondo de las condiciones de salud de la persona.

En México, son siete los órganos vitales que pueden ser donados y trasplantados: el corazón, ambos pulmones, el hígado, páncreas y ambos riñones. Además existen los trasplantes de tejidos como: las córneas, la piel, riñón, lóbulo pulmonar, segmento hepático, sangre, médula ósea, placenta y el hueso.

Ver en YouTube

¿Cómo se puede donar?

Hay dos formas de tomar la decisión para convertirse en donante de órganos y tejidos.

Primero se encuentra la donación tácita que es cuando un posible donador no manifiesta en vida, en un documento, que no quiere que sus órganos sean donados. En este caso los familiares, cónyuge, concubina o concubina, adoptado, etc. podrán otorgar la autorización o negación.

Por otro lado, la vía que es más sencilla y factible, es que la persona donante deje en vida por escrito su consentimiento para que sus órganos sean donados cuando muera o bien, acuda a donar en vida.

¿Dónde puedo registrarme como donador voluntario?

En el Centro Nacional de Transplantes (CENATRA) te puedes registrar para la donación expresa de órganos y tejidos para después de la muerte.

Con ello tendrás un tarjeta de donador voluntario, un documento oficial de donación para que en caso de un lamentable fallecimiento y las condiciones así lo permitan, puedas donar tus órganos sin que la decisión dependa de nadie más.

De acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, hasta el 30 de junio de 2020 hay un total de 23 mil 500 personas en la lista de espera para recibir un transplante, sin embargo no son todas porque aún hay personas en estudio que ingresarán a la lista.

De los 23 mil 500 que están en espera, 17 mil 400 esperan un riñón, 5 mil 660 un transplante de córnea, 300 en espera de un hígado y 50 en espera de un corazón.

El año pasado, en 2019, se registraron más de 2 mil donaciones de órganos y tejidos y más de 7 mil 500 transplantes pero aunque 2020 inició de buena manera, para el pasado mes de abril las donaciones llegaron a 0. Desde entonces el mes que más ha registrado es septiembre con 10.

Esto debido a que la mayoría de hospitales se convirtieron a hospitales COVID.

Lo mismo ocurrió con los transplantes y tejiidos, solo se estuvieron haciendo transplantes urgentes durante la época de COVID-19. Hasta el momento solo se han reactivado los transplantes de córnea, hígado y riñón.