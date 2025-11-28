Lo que necesitas saber: Donald Trump le dijo 'fea por dentro y por fuera' a Katie Rogers del The New York Times solo por un informe que habla sobre su agenda.

A lista de insultos de Donald Trump contra periodistas (o mera franqueza, como dirían en la Casa Blanca), le tenemos que agregar otro más. Está vez, el presidente de Estados Unidos llamó estúpida a una reportera.

¿La razón? Preguntarle por la supuesta responsabilidad que tuvo Joe Biden al dejar entrar a Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano que disparó contra dos elementos de la Guardia Nacional.

Foto: Getty Images.

Trump insulta a reportera: ‘Eres estúpida’

Acá les contamos el caso de los dos elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos que fueron atacados por Rahmanullah Lakanwal originario de Afganistan.

De acuerdo con la información de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad, el tirador ingresó al país por medio del programa Operation Allies Welcome impulsado y creado por Joe Biden en el 2021.

Al ser cuestionado por la presunta responsabilidad de Biden, Trump, notablemente molesto, insultó a la periodista en plena conferencia.

“¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque ellos entraron en un avión junto con miles de otras personas que no deberían estar aquí y te estás preguntando porque eres una persona estúpida”. Lanzó Trump contra la reportera.

“Hay una ley aprobada que hace casi imposible echarlos. No puedes echarlos una vez que entraron“.

Los insultos de Trump contra la prensa

No es la primera vez que Donald Trump insulta a la prensa. Además de llamar ‘cerdita’ la periodista Catherine Lucey por preguntarle acerca de los archivos de Jeffrey Epstein. También le dijo ‘fea por dentro y por fuera‘ a Katie Rogers del The New York Times solo por hablar sobre su agenda. Acá se las dejamos para que le echen un ojo.

Al parecer a Trump no le gusta ser señalado por temas ‘controversiales’ y menos si las preguntas vienen de periodistas mujeres. Tampoco vamos a ver una disculpa pública de parte de él, ya que ‘su franqueza y transparencia’ son solo parte de las ‘virtudes’ que llevaron al pueblo estadounidense a reelegirlo.

Para él se ha vuelto común insultar a la prensa en cualquier situación, en plena conferencia de prensa o en su red social.