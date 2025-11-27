Lo que necesitas saber: En el 2021, Joe Biden impulsó un programa de refugio y apoyo a ciudadanos afganos.

Acá les contamos sobre el ataque que ocurrió cerca de la Casa Blanca contra dos elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Bueno, ahora sabemos el nombre y la nacionalidad del atacante; Rahmanullah Lakanwal de 29 años de edad, originario de Afganistán.

De acuerdo con Kristi Noem, Secretaría de Seguridad, el hombre ingresó al país durante el mandato de Joe Biden como parte del programa Operation Allies Welcome, que en español sería algo como ‘Operación Aliados Bienvenidos’.

Kristi Noem, titular de Seguridad de Estados Unidos / Foto: @Sec_Noem

Estados Unidos suspende solicitudes de migrantes afganos

En el 2021, Joe Biden impulsó un programa de refugio y apoyo a ciudadanos afganos que hubieran colaborado con Estados Unidos. Y entre las tantas solicitudes que recibieron se encontraba la de Rahmanullah Lakanwal.

“El sospechoso que disparó contra nuestros valientes guardias nacionales es un ciudadano afgano que fue uno de los muchos que no fueron investigados y que fueron puestos en libertad condicional en masa en los Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenida el 8 de septiembre de 2021, bajo la Administración Biden”. Escribió Noem en su cuenta de X.

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos / Foto: Getty Images

En consecuencia al ataque de Lakanwal, la Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), informó que las solicitudes del ciudadanos afganos en temas de migración fueron suspendidas de forma inmediata e indefinida.

“El procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido en espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación”.

Y si bien, el programa de refugiados afganos fue suspendido con la llegada de Donald Trump a la presidencia, las solicitudes de los ciudadanos que ya están en el país serán revisadas con mayor detenimiento y con más rigor.

FBI investiga tiroteo como acto terrorista

El FBI informó que el ataque contra dos elementos de su Guardia Nacional serán investigados como terrorismo. Mucho de esto se debe a la preparación militar que se presume tenía Rahmanullah Lakanwal.

Al parecer formó de un grupo paramilitar conformado por afganos y que era operado por la CIA. No solo contaban con apoyo militar, también con inteligencia del gobierno estadounidense.

Lakanwal permanece detenido y hasta el momento se desconocen las razones del atentado contra los elementos de la Guardia.