Nominan (otra vez) a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz

Otro año, otro intento para que Donald Trump sea considerado como candidato al Premio Nobel de la Paz. La mañana de este 9 de septiembre, Fox News sorprendió al mundo con el notición de que un legislador de Noruega decidió postular al magnate para este galardón internacional —entre otras cosas por su chamba como mediador en el acuerdo de paz entre Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Según Fox News, el diputado noruego Christian Tybring-Gjedde se animó a postular a Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz por su trabajo para que haya paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, en la frontera de Cachemira —entre India y Pakistán— y el acuerdo de paz en Medio Oriente, con Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Ya en el rollo de Israel y Emiratos Árabes Unidos —naciones que aceptaron un acuerdo de paz en agosto de 2020 para establecer relaciones diplomáticas y olvidar el apañón que el gobierno israelí planeaba para apropiarse zonas estratégicas de Cisjordania—, el diputado noruego explicó que este acuerdo puede ser un punto de inflexión que calmará las aguas en Medio Oriente.

Y en una de esas, ayudará a la región para que comience un camino de cooperación y prosperidad —todo gracias a la mediación del gobierno de Estados Unidos. Es decir, de Donald Trump.

Para Christian Tybring-Gjedde, integrante del Partido del Progreso de Noruega, el magnate ha hecho más por la paz que la mayoría de los personajes postulados al Nobel.

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb

— FOX News Radio (@foxnewsradio) September 9, 2020