Se registra incendio y explosión en el puerto Jebel Ali en Dubái

En redes comenzaron a circular videos del incendio y una explosión en el puerto de Jebel Ali, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Fue casi pasando la medianoche —hora local—y a los pocos minutos el equipo de comunicación del gobierno de esta ciudad salió a dar un par de detalles.

Antes de irnos con la nota completa, hay decir que el mismo gobierno de Dubái explicó que el incendio está bajo control y hasta el momento no se registran personas heridas o fallecidas por este accidente.

Incendio y explosión en el puerto de Jebel Ali en Dubái

De acuerdo con las autoridades, el incendio sucedió en un contenedor de un barco anclado en el puerto Jebel Ali —considerado como el más visitado y grande de Medio Oriente— y de inmediato, las brigadas de Defensa llegaron al sitio para contener las llamas.

Junto con el incendio, una explosión despertó y puso en alerta a la gente de Dubái —de hecho, la explosión se alcanzó a ver en otros puntos de la ciudad, incluso los más apartados.

Sin embargo, pese a lo impresionante de las imágenes, hasta el momento el gobierno de Dubái no ha reportado personas heridas o víctimas mortales —aunque sí ha dado seguimiento de los trabajos para sofocar el incendio en el contenedor de un barco.

Por lo pronto, aún no se saben las causas exactas de este accidente que ya le dio la vuelta al mundo. Aquí algunas imágenes del momento de la explosión y los trabajos de contención:

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

AN EXPLOSION OCCURRED ON A SHIP OFF OF JEBEL ALI PORT. @SABRINA_2305 pic.twitter.com/aFns7SAdHS — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

This scene shows how quick the emergency services were to respond. No reported casualties. Praying all are safe. pic.twitter.com/QprqSRzBgj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/iLdS3zEegW — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

**Información en desarrollo.