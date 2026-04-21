El rapero canadiense escondió la fecha de lanzamiento de ICEMAN dentro de una enorme escultura de hielo en Toronto y, sí, el anuncio fue tan excéntrico como calculado.

Lo que necesitas saber Drake promocionó ICEMAN con una gigantesca estructura de hielo instalada en Toronto.

Drake no anunció ICEMAN como cualquier artista lanza un disco. No soltó solo un post, ni un teaser convencional, ni una cuenta regresiva bonita para redes. Lo que hizo fue más grande, más raro y más Drake: esconder la fecha de estreno dentro de un bloque de hielo gigante en Toronto y dejar que internet hiciera el resto.

Y claro, funcionó. Porque más allá del álbum, el anuncio de ICEMAN terminó convertido en espectáculo, conversación y caos controlado: justo el tipo de jugada con la que Drake suele recordarle al mundo que no solo lanza música, también sabe convertir cada movimiento en evento.

Qué pasó con ICEMAN de Drake

El 20 de abril apareció en un estacionamiento de Toronto una enorme escultura de hielo vinculada a Drake. La dinámica era simple y absurda a la vez: la fecha de lanzamiento de ICEMAN estaba escondida dentro del hielo. Poco después, medios como Pitchfork y Billboard reportaron que el disco llegará el 15 de mayo de 2026.

La hazaña llamó tanto la atención que fans comenzaron a reunirse alrededor de la estructura para intentar descubrir la fecha antes de que el hielo hiciera su trabajo. Según reportes, hubo gente tratando de romperlo o acelerar el proceso, y la policía terminó interviniendo para controlar la situación.

O sea: Drake convirtió un anuncio de disco en una instalación pública, una búsqueda colectiva y una pieza de promoción perfectamente diseñada para dominar la conversación. Excéntrico, sí. Pero también muy efectivo.

Foto: Instagram de @drake

Por qué importa

Porque ICEMAN no llega en cualquier momento. El álbum perfila el regreso solista de Drake después de For All the Dogs en 2023, y lo hace tras uno de los periodos más observados de su carrera reciente.

También importa porque el anuncio deja claro el tono del proyecto: Drake no quiere vender ICEMAN como un lanzamiento cualquiera, sino como una era. El bloque de hielo no solo fue una ocurrencia visual; fue una forma de vestir el disco con una narrativa de misterio, exceso y espectáculo.

Y ahí está lo filoso del asunto: a Drake podrá cuestionársele mucho, pero sigue entendiendo algo clave del pop en 2026: ya no basta con sacar música, hay que crear una imagen lo suficientemente rara, grande o comentable para que todo el mundo quiera entrar a verla.

Antes de revelar oficialmente la fecha, Drake ya había venido soltando pistas sobre ICEMAN y presentando avances de canciones como “What Did I Miss?”, “Which One” y “Dog House” en distintas transmisiones y adelantos.

Por ahora, lo confirmado es eso: ICEMAN existe, su promoción ya está en marcha y su lanzamiento está programado para el 15 de mayo de 2026. Lo no confirmado, al menos de manera completa al momento de esta nota, es el tracklist final o todos los detalles oficiales del álbum.

Si algo dejó claro este anuncio es que Drake no quiso presentar ICEMAN con discreción. Quiso que lo viéramos derretirse frente a todos. Y la verdad: para alguien que lleva años entendiendo cómo volver viral casi cualquier gesto, esconder un disco dentro de hielo suena exactamente a algo que solo él haría.