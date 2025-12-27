El "Oso Crickoso" de Nayarit que costó un dineral y da pena ajena

Lo que necesitas saber: El gobierno de Tepic se gastó 5 millones de pesos para instalar un "Bosque Encantado" con figuras mal hechas de papel maché

¿Ya escuchaste hablar de “El Oso Crickoso” de Nayarit? Pues ojalá fuera un mito o producto de la IA. Pero no, es producto de México y su inagotable materia prima para historias que dan pena ajena.

Foto: @jorgegogdt

El “Oso Crickoso” de Nayarit, el tren que México no necesitaba

Resulta que allá en Nayarit, específicamente en Tepic, levantaron un “Bosque Encantado” para celebrar las fiestas decembrinas. Pero tristemente las principales atracciones son unas figuras todas mal hechas con papel maché.

El problema es que, de acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, el dichoso bosque costó un dineral… ¡5 millones 481 mil pesos en total!

Por esto señalan a la presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce (de quien ya te hemos hablado antes). Por si te lo preguntas, es de Morena (baia, baia).

Foto: @jorgegogdt

El “Oso Crickoso” es la principal estrella del bosque encantado de Tepic

Entre las distintas figuras de papel maché, el “Oso Crickoso” no tardó en destacar. La banda de inmediato le hizo memes de toda clase por su peculiar aspecto; el nombre que le dieron, naturalmente, hace referencia a esa forma despectiva de llamar a alguien que consume ciertas drogas (lo cual no está nada chido).

Y no bueno, tan famoso se hizo, que incluso fue raptado por supuestos estudiantes de la Universidad ITEC, quienes pidieron un rescate por él.

“La advertencia fue clara y brutal: si el dinero no se entrega a más tardar mañana, el Oso será incinerado en transmisión en vivo, convertido en espectáculo macabro frente a las pantallas”, relató al respecto el usuario de X @NoSoyBuenaOnda.

Foto: @NoSoyBuenaOnda

Eso del rapto lo reportaron por ahí del 23 de diciembre y días después apareció el “Oso Crickoso”, por lo que no terminó de tan fea forma su existencia. Lo malo es que reportan que el gobierno sancionó a policías de Tepic por el robo, no porque ellos lo robaran, sino por no haber evitado que lo hicieran.

Cuentan que de plano se montaron operativos mucho más grandes que cuando van por verdaderos criminales para dar con el oso.

En fin, que hasta llaveros del “Oso Crickoso” se andan vendiendo en redes sociales y es la fecha en que la presidenta municipal no ha salido a decir ni pío sobre el asunto. Una historia que de primera da mucha risa, pero ya que lo piensas un poquito, sí da ganas de decir “chale, México, ¡¿por qué?!”