¿Cuál es el conflicto que existe por la presa El Zapotillo en Jalisco?

Este jueves en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un viaje de trabajo a Los Altos de Jalisco y a La Laguna para hablar del tema de la presa El Zapotillo, un mega proyecto hídrico que ha estado detenido desde hace varios años por conflictos sociales y la lucha por la defensa de las tierras y del agua de los pobladores y defensores ambientales.

Explicó que se va a poner de acuerdo con los pobladores para explicarles que existe una opción para aprovechar lo que ya se construyó “porque se trata de una inversión, es dinero del pueblo que no puede quedar convertido en ruinas, pero tampoco nosotros vamos a hacer nada por la fuerza, es todo por la razón y el derecho”.

Pero también puso las cartas sobre la mesa. Afirmó que si los pobladores no están de acuerdo, la obra no se va a continuar y en su sexenio ya no estará en la agenda mas que la creación de los bordos de protección para evitar una inundación si hay una crecida de agua.

Explicó que se deben compartir la responsabilidad de lo que pase si no se termina la presa porque entonces “no va a haber agua ni para Los Altos, ni para Jalisco ni para León“.

¿Cuál es el conflicto con El Zapotillo?

Río Verde es un río que pasa por Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. En 1995 se expidió un decreto de reserva para repartir un porcentaje del agua disponible entre Jalisco y Guanajuato, acuerdo que se modificó en 1997 para quedar en 384 millones 739 mil metros cúbicos de agua para Jalisco (entre Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara) y 119 millones 837 mil metros cúbicos para Guanajuato. Todo al año.

Aproximadamente un 76% para Jalisco y un 24% para Guanajuato.

De acuerdo con los números, este río tiene una capacidad para proporcionar hasta 16 metros cúbicos por segundo, es decir, 504 millones de metros cúbicos, la cantidad que fue reservada por el Gobierno Federal.

El asunto es que, sin consultar a los poblados que desarrollan sus actividades económicas con esa agua y que viven en la zona, el Gobierno Federal tomó la decisión de construir una presa en 2006 bajo el argumento de garantizar el suministro de agua potable durante los próximos 30 años tanto para 14 municipios de Los Altos de Jalisco como de la ciudad de León, en Guanajuato.

El sitio se localiza a 100 kilómetros de Guadalajara sobre el Río Verde entre Yahualica y Cañadas de Obregón, en Jalisco. Además de la presa, un acueducto para llevar el agua a León.

La planeación comenzó por ahí de los 90’s y los estudios de ingeniería básica arrancaron en el 2006.

El asunto es que para hacer la presa, se proyectó una altura de cortina de 105 metros y 991 hectómetros cúbicos de almacenamiento, lo que implicaba recubicar a dos localidades: Acasico y Parmarejo, además de proteger con diques a Temacapulín.

A pesar de los reclamos de los pueblos afectados que tendrían que ser reubicados y los que argumentaron una privatización del agua del Río Verde para llevarla a grandes ciudades, el Gobierno Federal emprendió la construcción pero se quedó a medias gracias a la lucha de los activistas gracias a 15 amparos y dos controversias constitucionales.

De ahí nació la organización Defensores de Temaca y muchas otras más.

La defensa de las tierras y el agua

De acuerdo con el proyecto de Conagua, se propuso la construcción de de población con todos los servicios para las comunidades que serían reubicadas, pagar los terrenos a valores comerciales a los afectados, esquemas de indemnización, un diálogo y acuerdos transparentes, además de que el costo del proyecto completo estaría a cargo de la Federación.

El asunto es que cuando se arrancó el proyecto, se reportaron muchos más gastos de los esperados, fuga de dinero y lo típico con los mega proyectos. Eso sin mencionar que las comunidades tenían que ser movidos de sus lugares sin antes haberlos consultado.

Nuevamente, solo en Temacapulín se construirían diques para proteger a la comunidad.

Recientemente el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, señaló que el proyecto de El Zapatilla deben cambiarse porque el río no tiene el agua necesaria para llenar una presa con una cortina de 105 metros. Con el paso del tiempo el caudal del río se ha reducido considerablemente.

A pesar de que Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco, prometió que nadie sería despojado de sus comunidades, recientemente se mostró a favor de continuar con la obra con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que si el gasto ya se hizo, debe continuarse para no desperdiciarlo y garantizar agua para la zona.