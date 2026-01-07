Lo que necesitas saber: La venta de las millones de acciones todavía no se ha concretado: el movimiento debe ser aprobado por la Comisión Nacional Antimonopolios

¿Se estará acabando la histórica relación de propiedad Azcárraga–Televisa? Pues, luego de dejar casi la mitad del control del América (y el estadio Azteca) en manos de una empresa extranjera, ahora se da a conocer que Emilio Azcárraga Jean comienza a deshacerse de millones de sus acciones de Grupo Televisa.

Emilio Azcárraga Jean / Captura de pantalla

En venta de acciones de Televisa se movieron 108 millones de dólares

¿Quéstapasandaaaa? Comienzan las especulaciones: que si se está deshaciendo de la empresa… o que si la empresa se deshace de él (por aquello de la investigación de la FIFA iniciada en 2024)… o que si es porque necesita dinero por una fuerte deuda… o que si ya nomás es un reacomodo en la empresa.

Por el momento, lo único seguro es que Emilio Azcárraga Jean llegó a un acuerdo para vender una parte minoritaria de las acciones de Grupo Televisa… Parte minoritaria consistente en 26.3 mil millones de acciones clasificadas como “Serie A”.

Lo anterior consta en un comunicado que Grupo Televisa envió a la Bolsa Mexicana de Valores. Y ni tan “parte minoritaria… De acuerdo con Proceso, lo que Emilio Azcárraga Jean (principal accionista histórico de la empresa) acaba de hacer es vender la mitad de los títulos Serie A que poseía.

Televisa / Imagen: televisa.com/

Según el comunicado de Grupo Televisa, los compradores de las acciones de Azcárraga son Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, principales directivos de la televisora, y el dinero que se movió con la transacción asciende a los 108 millones de dólares. Así que, digamos, todo se queda “en familia”.

Azcárraga acababa de ceder 49% del control del América

Este movimiento se da a un par de semanas de que Emilio Azcárraga Jean llegó a un acuerdo para vender el 49% del conglomerado deportivo que agrupa al club América y estadio Azteca a la empresa extranjera General Atlantic.

Lo anterior se dio a conocer como una “alianza estratégica” y conlleva la creación de una nueva firma: Grupo Águilas… y al juego entra la firma Kraft Analytics como socio que pone su plataforma y conocimiento en “fan experience” y consultoría.

Kraft Analytics es dueña de los Patriotas de Nueva Inglaterra, por lo que los fans del Ame ya andaban muy “volados” presumiendo que ya eran “carnalitos” de los Pats… pero no.