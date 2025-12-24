Lo que necesitas saber: De acuerdo con Grupo Ollamani, la alianza entre el América y General Atlantic se basó en un valor de la empresa de 490 millones de dólares.

En algunos medios dicen venta definitiva de cerca de la mitad del club, pero en el América aseguran que nomás se trata de una “alianza estratégica”. El caso es que, al club de Coapa, le meterán mano dos empresas extranjeras: General Atlantic y Kraft Group.

Fotografía @ClubAmerica

¿Con cuáles empresas hizo “alianza” el América?

Por medio de un comunicado, el club América anunció esta alianza, describiendo a General Atlantic como “inversionista global líder con experiencia y reconocimiento financiero internacional” y a Kraft Analytics Group como la empresa propietaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el New England Revolution de la MLS, además del estadio Gillette, en Massachussets.

“Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantienen algo fundamental: el liderazgo, el rumbo y la identidad del América, esos permanecerán en casa y con nuestra noble afición”, asegura el América en su comunicado.

Fotografía Mexsport

Emilio Azcárraga sigue como presidente del club

Pese a la llegada de General Atlantic y Kraft Analytics Group, se indica que la familia Azcárraga seguirá con el control mayoritario del América y del estadio Azteca… bueno, estadio Banorte. Así que Emilio Azcárraga Jean no se mueve del puesto de presidente ejecutivo del grupo que administra al club y al coloso de Santa Úrsula.

“Hoy, el América abre un nuevo capítulo, sin perder su esencia”, anunció Emilio Azcárraga Jean en redes sociales. “Este paso no cambia al América ni a su Estadio. Los impulsa”.

Foto: Getty Images

Ollomani confirma: 49% del América ya es de General Atlantic

Por su parte, Ollamani Grupo (conglomerado deportivo que agrupa al América, el estudio Azteca y otras marcas) informó que conservará el 51% de participación y control del club y el estadio, en un acuerdo que se basa en un valor de la empresa de 490 millones de dólares.

“Ollamani tiene la intención de utilizar los recursos recibidos en relación a la transacción para distribuir valor a accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas”.

En su comunciado, Ollamani detalla que General Atlantic ahora tendrá 49% de participación en Grupo Águilas. En el acuerdo Kraft Analytics queda como socio que “sólo” pondrá su plataforma y conocimiento en “fan experience” y consultoría estratégica.