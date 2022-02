“Si las familias buscan es porque las autoridades no lo hacen”: La respuesta a dudas de Enrique Alfaro

En medio de la crisis de personas desaparecidas —como una consecuencia de la violencia de décadas—, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro se aventó una declaración que ha sido bastante cuestionada por las familias que hacen el trabajo que muchas veces no llevan a cabo las autoridades: buscar a sus seres queridos e identificar fosas clandestinas.

A Jalisco llegaron familias buscadoras de otros estados para ayudar en el trabajo que otros grupos de búsqueda están haciendo en Tlajomulco.

Sin embargo, su intervención y los trabajos fueron cuestionados por el gobierno de Enrique Alfaro, al grado de obstaculizar las búsquedas.

¿Qué dijo Enrique Alfaro?

En la conferencia del 22 de febrero, el gober fue cuestionado por una reportera sobre la presencia de grupos de otros estados en las labores de búsqueda y pues… Alfaro lo único que vio fueron presuntos intereses, descalificando incluso este trabajo titánico hecho no sólo en Jalisco.

“Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué, yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar acompañadas de otro tipo de agenda que no conocemos”.

Enrique Alfaro aseguró que su gobierno está comprometido con las labores de búsqueda y que por eso —y las supuestas agendas— van a monitorear lo que hagan las familias buscadoras.

Y llegó la respuesta

Desde Jóvenes Buscadores de Sonora, Por Amor a Ellxs y Madres Buscadoras de Sonora llegaron las respuestas a las declaraciones de Alfaro.

Una de ellas recordó que “si las familias están buscando (a sus seres queridos), es porque las autoridades no lo hacen”.

Por su parte, Madres Buscadoras de Sonora aseguró que las redes entre grupos —aunque sean de diferentes estados— ahí estarán siempre que alguien necesite ayuda.

“No ayudas, Enrique Alfaro, pero cómo estorbas. ¿Qué temes que encontremos? Tú no eres Jalisco ni Jalisco es tuyo. Siempre que los colectivos hermanos no pidan ayuda, allí estaremos con picos palas y hasta uñas si es necesario para encontrar a los desaparecidos”.

En vez de ayudar, la @FiscaliaJal evita el trabajo de @BuscadoresSon y de Colectivos de Jalisco en Tlajomulco.

Los policías investigadores le tomaron fotos a las buscadoras y les impidieron revisar viviendas abandonadas. pic.twitter.com/mNxCAX6lML — Tania Casillas (@Tancasillas) February 22, 2022

Todo esto sucede en contexto del recién hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Tlajomulco, donde dos cuerpos fueron encontrados por la Brigada Nacional de Madres Buscadoras.