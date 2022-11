Pues con la novedad de que Enrique Peña Nieto reapareció. No, esta vez no fue porque alguien lo haya captado con su pareja o porque le hayan dicho ratero en plena calle. El expresidente habló con un medio de comunicación español ya que, mira tú, planea vivir allá un buen rato (baia, baia…).

Enrique Peña Nieto habló con El País sobre lo anterior. Dicho medio pudo confirmar que el expresidente ya hizo todo el papeleo necesario para quedarse otros cinco años viviendo en España (por lo menos).

Y es que desde 2020 obtuvo la llamada visa dorada, un permiso especial para vivir en España que sólo se le otorga a un grupo muy exclusivo de inversionistas extranjeros. El exmandatario mexicano renovó dicho documento el pasado 5 de octubre, por lo que ahora le expira hasta 2027, aunque su intención es quedarse allá para siempre.

“Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente” (ayyyyyy ajáaaaaa).