Lo que necesitas saber: Ernestina Godoy llega al puesto que deja Alejandro Gertz Manero. Algo le sabe al tema: el cargo lo desempeñó en la CDMX, aunque con algunas polémicas...

Muy cantado, luego de que se soltó el rumor de la salida de Alejandro Gertz Manero: Ernestina Godoy es la encargada de la Fiscalía General de la República (FGR).

En uno de sus últimos actos como titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como fiscal de Control Competencial… eso, según la ley, la deja como segunda al mando del organismo. Ahora que ya se fue el titular, entonces ella es quien sustituye al Fiscal en ausencia.

La ahora exconsejera jurídica de Presidencia llevará nivel federal el cargo que alguna vez desempeñó en la CDMX, cuando ésta era administrada por Claudia Sheinbaum.

Ernestina Godoy / Foto: @ErnestinaGodoy_

“Tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República”, confirmó Godoy en redes sociales. “Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”.

Ernestina Godoy y Omar García Harfuch volverán a hacer la dupla, como fue cuando Sheinbaum dirigió el gobierno capitalino: ella desde FGJ, él en Seguridad capitalina. ¿Dará resultados esa fórmula a nivel federal?

Otro de los mencionados para quedarse en la FGR era Arturo Zaldívar

Tras difundirse en distintos espacios la inminente salida de Gertz Manero, en la baraja de sustitutos estaban sólo dos nombres: el ministro en retiro, Arturo Zaldivar y Ernestina Godoy… luego fue más clara por donde iba la tirada.

La designación de Godoy se dio horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptara que, desde el Senado, le llegó “un documento” que analizaría… Dicho documento, según reportes, era la renuncia de Gertz Manero.

Luego de lo dicho por Sheinbaum, en el Senado los representantes de la 4T se dieron un encerrón para definir la designación de Godoy. “Nomás están haciendo tiempo”, decían en redes… y sí: el tiempo pasó y llegó el esperado anuncio.

Eso sí, la designación de Ernestina Godoy al frente de la FGR nomás es temporal (por ahora), mientras el Senado y la presidenta de México se ponen de acuerdo para elegir al sucesor de Gertz Manero.

Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar / Foto: @ErnestinaGodoy_

6 escándalos de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la CDMX para recordarla

Ernestina Godoy fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX durante el gobierno de Claudia Sheinbaum… bueno, de hecho, primero procuradora (2018-2020) y, luego de que la institución cambió a Fiscalía General de Justicia (FGJ) se mantuvo en el puesto.

En 2024 terminó su periodo y parecía que se quedaría un rato más… sin embargo, su ratificación no fue avalada. Mmmmm, quizás por los casos no resueltos y las polémicas en torno a su administración. Buen momento para recordarlos.

Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum / Foto: @ErnestinaGodoy_

1- Pachanga de la Fiscalía CDMX… con recursos públicos

Fue en mayo de 2023 cuando se publicaron en redes sociales algunas imágenes de una supuesta fiesta que había hecho Ernestina Godoy en una terraza del Centro Histórico de la CDMX. Y pues no hay problema de que arme una pachanga como cualquier persona, pero sí que la acusaran de hacerla con recursos públicos y durante horarios de oficina.

Fue esta una de las razones por las que políticos del PAN pidieron no ratificarla a su cargo, como el ahora candidato a la gubernatura de la CDMX, Santiago Taboada (el que está acusado por el caso del Cartel Inmobiliario): “¿Cuántos delitos sucedieron en la CDMX y se quedarán impunes, mientras Ernestina Godoy y sus fiscales se ocupaban de esta fiesta en horario laboral?”.

Fiesta de Ernestina Godoy / Captura de pantalla

Según el intrépido reportero C4 Jiménez (quien difundió las fotos de la fiesta en redes), este evento lo armó la fiscal junto a otros funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, en horario laboral y, presuntamente, con recursos de la Fiscalía capitalina.

Sí, cosa que repitió el diputado local Héctor Saúl Téllez, quien aseguró que para este fiestón, se echó mano de personal de la dependencia, así como de vehículos oficiales y hasta de recursos públicos.

Ernestina Godoy / Foto: @ErnestinaGodoy_

Aunque Ernestina Godoy no salió a responder nada sobre este escándalo, la Fiscalía de la CDMX sí se defendió con un comunicado de prensa en el que, obviamente, aseguraron que nada de esto era cierto.

Sí, la dependencia de justicia capitalina dijo que la pachanga no afectó el trabajo de la fiscal y que no había sido realizada con recursos públicos. Con esto se dio carpetazo a la fiesta y no se volvió a hablar más de ella.

2- “No se fabrica culpables o delitos”

A mediados de 2022, luego de la absolución de Laura Morán y Alejandra Cuevas por el caso del hermano de Alejandro Gertz Manero, algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusaron a la Fiscalía de la CDMX de una fabricación de una supuesta conducta delictiva.

Como en otras ocasiones, la dependencia capitalina se deslindó y señaló lo siguiente: “La Fiscalía General de Justicia es autónoma, no obedece a intereses personales, no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la Ley”.

Foto: SCJN.

Y es que en esa ocasión, la Suprema Corte ordenó la absolución y libertad de la excuñada de Gertz Manero, así como de la hija de ésta, pues determinaron que la Fiscalía capitalina no había ofrecido evidencia de que ellas fueran responsables del supuesto homicidio de su hermano Federico.

De hecho, los ministros encontraron indicios de la fabricación de una “conducta delictiva” que, en el caso de Alejandra Cuevas, hija de la excuñada de Gertz Manero, la tuvo año y medio en prisión.

Alejandro Gertz Manero / Captura de pantalla

¿Qué dijo al final la Fiscalía de la CDMX? Otra vez, por medio de un comunicado en redes, indicaron que respetaban la decisión de la Corte y juraron que las investigaciones que realizaron fueron “bajo el principio de la búsqueda de la verdad” y no para favorecer a Gertz Manero, que fue lo que al final se insinuó.

Básicamente, se lavaron las manos esa vez.

3- Muertes sin determinar

Meses antes del termino de su periodo al frente de la FGJ, Ernestina Godoy enfrentó el “extraño” aumento de muertes externas que las autoridades capitalinas aseguraron que fueron “sin determinar”.

Sí, según datos del INEGI, estas muertes representaron, en su momento, el 37.7 % de los fallecimientos en la CDMX; es decir, casi 4 de cada 10.

Balas / Foto: Božo Gunjajević (pexels)

NOTA IMPORTANTE: En México se clasifican las muertes “externas” como las que ocurren por homicidio, por accidente o por suicidio. O sea, todas las muertes violentas o accidentales, no por enfermedades.

Sigamos… Si se revisan las estadísticas oficiales no se puede determinar qué fue lo que sucedió con las muertes externas en la CDMX, pero abre un montón de preguntas sobre la transparencia con los datos de seguridad en la capital.

Ernestina Godoy / Foto: @ErnestinaGodoy_

Una de las hipótesis que se manejó sobre el asunto, fue que se trataba de una reducción artificial de las estadísticas de homicidios en Ciudad de México que tanto presumieron (y siguen presumiendo) las autoridades… O, igual, una reducción falsa de los accidentes o de los suicidios.

Otra probabilidad que se barajeó fue la detección de las fallas en las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX a cargo de Ernestina Godoy… ¿llevará este temita a la FGR? Esperemos que no.

Sólo para darnos una idea de la poca claridad que manejó la FGJ con Godoy al frente, mientras en la CDMX el 37 % de las muertes estaban “sin determinar”, el promedio nacional era de apenas 6.8 %.

4- Espionaje a políticos

The New York Times reveló supuestos actos de espionaje por parte de la Fiscalía de la CDMX a políticos de la oposición y hasta a mismísimos miembros de Morena.

¿Qué creen? Como ha ocurrido en otros escándalos aquí mencionados, salieron a decir que esto no era cierto, que eran falsos los datos incluidos en el reportaje del diario de Estados Unidos: “No espía a personajes políticos ni a ninguna persona”, indicaron sobre las acusaciones a la Fiscalía capitalina.

Foto: Fiscalía CDMX.

Así es; de acuerdo con el vocero Ulises Lara, la Fiscalía sólo se dedica a “investigar con fines exclusivamente jurídicos” y hasta invitó a checar si existen números de oficio o carpetas de investigación en libros del gobierno con las nomenclaturas que señala The New York Times.

Y agregó que toda solicitud de información que la Fiscalía capitalina hace a empresas telefónicas es “en estricto apego a la ley”…

En el reportaje, se aseguró que la Fiscalía capitalina que dirigió Ernestina Godoy pidió a empresas de telefonía los registros de personajes como Lilly Téllez, Santiago Taboada, Higinio Martínez y Horacio Duart, entre otros.

Incluso, las propias empresas aceptaron haber entregado esta información. En cambio, las autoridades capitalinas sólo indicaron que investigaban casos de secuestro y desapariciones…

5- Ley Godoy

A inicios de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva ley conocida como “Ley Godoy”, en referencia, obviamente, a la entonces titular de la Fiscalía de la CDMX, Ernestina Godoy.

Claro que desató gran polémica, porque creían que dicha ley funcionaría para que la fiscal pudiera reelegirse en su puesto y quedarse otro periodo de cuatro años ( no sucedió).

Básicamente esta ley hace que el proceso de ratificación sea mucho más sencillo para el o la titular de la Fiscalía General y de las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción en CDMX.

Foto: Fiscalía de CDMX.

Sí, la reforma plantea que cuando acaben los cuatro años del o la titular de la Fiscalía capitalina, le pregunten si quiere quedarse otros cuatro años más o ya quiere irse a descansar.

En caso de que quiera quedarse, un organismo llamado Consejo Judicial inicia un proceso “público y abierto” para evaluar su desempeño. Si pasa la evaluación, su propuesta para reelegirse tiene que ser votada por el Congreso de la CDMX con más del 66 % de los votos (justo por esto no se dio la ratificación de Godoy Ramos, pues consiguió 41 votos a favor y 25 en contra).

Foto: Ernestina Godoy Vía Twitter

6- La bendita tesis

En la época en que estaban duras las denuncias de tesis plagiadas, el periodista Guillermo Sheridan hizo su aportación revelando que Ernestina Godoy Ramos plagió su trabajo de titulación.

En el texto publicado en Latinus se acusó que la entonces funcionaria de la CDMX plagió su tesis llamada “La participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de la alternancia y la transición política”.

El trabajo fue realizado bajo la asesoría del licenciado Eduardo Galindo Becerra, para graduarse en Derecho en enero de 2004 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tiene varias extrañas similitudes con otros escritos académicos, pues hay varias copias textuales, incluso capítulos enteros iguales a los de otras investigaciones; obvio sin citas o referencias a los autores originales, fuentes y demás.