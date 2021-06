Error 503: Amazon, Twitch, Reddit y otras grandes páginas de internet reportan caídas

¿Demasiado grande para ser una casualidad? Eso es lo que se aclarará en los próximos minutos, por ahora, si tenían la intención de ingresar a Twitch, Amazon o a páginas informativas como The Guardian, CNN o The New York Times, se van a tener que esperar, porque marcan Error 503.

De acuerdos con varios medios internacionales, el error 503 se debe a una interrupción (hasta ahora no justificada) de parte de la Content Delivery Network (CDN) Fastly, la cual permite acelerar el acceso a los contenidos de las páginas afectadas.

La falla en Fastly ha afectado a millones de usuarios alrededor del mundo, no importante que algunas páginas están alojadas en infraestructuras diferentes. Según los especialistas, si de alguna forma sus datos corren por Fastly, ni modo: Error 503.

Hasta el momento las páginas que reportan fallas son Amazon, Spotify, Twitch, Vimeo, Reddit, Quora… y también páginas de medios internacionales de gran peso, como son The New York Times, The Guardian, The Verge, Financial Times, CNN, Vice y El Mundo, entre muchos otros.

Debido a lo importante de varias de las páginas afectadas, no han faltado las teorías conspirativas en torno al error 503. Sin embargo, es muy temprano para eso. Así que, si tenían algo que hacer por Reddit o Twitch… pues no queda de otra que relajarse y esperar a ver aquioras se restablece el servicio.

Seeee, no es la primera vez que ocurre esto (aunque, lo de hoy, con el error 503, afecta en mayores dimensiones). Apenas en abril pasado se reportó la caída de Twitter. Fue cuestión de horas y el asunto se prestó para la lluvia de memes.

De acuerdo con la BBC, la falla también habría alcanzado a sitios gubernamentales. Al menos así ocurrió en Reino Unido, donde la página de la administración local ( gov.uk) también reporta caída. La firma Fastly asegura que está investigando problemas con su red global de entrega de contenido (CDN) y que está implementando acciones para una pronta solución.