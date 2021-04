Ni tu cel, ni tu internet: Twitter presentó fallas en varios países y los memes no lo perdonaron

Echarle carrilla con memes a una red social cuando “se cae”, se ha vuelto una de las más bonitas tradiciones de Twitter. Pero como toda en esta vida se regresa, ahora le tocó precisamente a Twitter recibir las burlas luego de que presentó fallas desde la noche del viernes y durante las primeras horas de este sábado.

Así tal cual… si tú también reiniciaste tu celular o pensaste que tu internet ooooootra vez estaba fallando luego de entrar a Twitter y darte cuenta que no cargaba, pues el asunto no iba por ahí. Efectivamente Twitter se cayó por unos minutos en al menos tres ocasiones, suficiente para que los memes se dejaran venir con todo.

De acuerdo con portales especializados en “caídas” de redes sociales y otros servicios, como son DownDetector y Outage Report, miles de usuarios en al menos 40 países reportaron fallas en Twitter por ahí de las 8 de las noche de este viernes (hora de la Ciudad de México), luego volvieron a presentarse fallas cerca de las 11 de la noche, y este sábado comenzó de nuevo el problema cerca de las 8 de la mañana.

Según los reportes de los miles de usuarios afectados, los problemas fueron varios. Muchos no podían a acceder a su cuenta, otros indicaron que no podían cargar los comentarios de un tuit ni tampoco dejar su propio comentario; caray, algunos de plano dijeron que no podían hacer absolutamente ninguna acción en la red social.

Y es que cada que intentaban algo, Twitter les enviaba un mensaje donde se leía “Error. Algo salió mal”, junto con un aviso de que andaban trabajando en solucionarlo. Pero como dijimos antes, aunque las fallas se presentaron de manera intermitente y no como le sucede a otras redes cuando se caen por ratos prolongados, la banda no dejó pasar la oportunidad de sacar los memes para tomarlo con humor (y burlarse, la neta).

Asi quedó mi celular después de golpearlo creyendo que ya no funcionaba bien y resulta que de nuevo se Cayó Twitter

Lo bueno es que aún agarra carga #TwitterDown pic.twitter.com/9RRzjE7P9k — ꧁☬☬꧂ (@Collins_Yupi) April 17, 2021

Así que no te preocupes si ahorita vas a Twitter y algo no funciona o se toma su tiempo, puede que las fallas no estén del todo solucionadas. Pero no hay que hacer corajes y mejor disfrutemos de los memes que nos ha dejado su caída este fin de semana.

Cuando se cae Twitter y no puedes entrar a Twitter a ver si se cayó #TwitterDown pic.twitter.com/590MOhNvHJ — Warao (@waraoshoes) April 17, 2021

Twitter se cayó??? Yo ni en cuenta, estaba ocupado con cosas más intelectuales como leer un libro acompañado de un pan y un buen café No me interesan sus banalidades #TwitterDown pic.twitter.com/p1jcpTtyYK — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) April 17, 2021

Cuando se caen otras redes sociales ///// Cuando se cae Twitter.#TwitterDown pic.twitter.com/JqQiZ1Osan — Darth Atrius. (@DarkSanti97) April 17, 2021

#TwitterDown

Llegué al punto donde reinicie el celular pensando que simplemente no agarraba señal y resulta que se cayó Twitter QUEDÉ pic.twitter.com/BzKKxVypIS — Agüita de Horchata (@regiaposada) April 17, 2021

“Miren ahí viene Twitter”

“¡Ay…ya se cayó” pic.twitter.com/nPaXsHhG4d — Arya ♡’s 지민 ☹ (@jimiinshir) April 17, 2021

Madre e hija se reencuentra en su propia casa después de la caída de 10 minutos de twitter.#TwitterDown pic.twitter.com/CT25O0F2ZW — Ronald Quintero ®️ (@RonaldQuintero_) April 17, 2021

No woa mentir, la primera vez que me ha pasado esta mañana creia que me habian baneado o algo xd#TwitterDown pic.twitter.com/D86uvBAhUr — M005 ᴴᴰ (@Marqueitor102) April 17, 2021

Twitter después de burlarse de las caídas de otras redes sociales #TwitterDown pic.twitter.com/VXu9Hk8Kku — Wilder (@WilderAVC) April 17, 2021

Lo peor de que se cayera Twitter es que no teníamos dónde confirmarlo, ni donde quejarnos que se cayó Twitter. #TwitterDown pic.twitter.com/D0W5CEHvmY — El Diaz (@SoyDaniloDiaz) April 17, 2021

Yo cuando se cayó twitter pensando que me habían tirado la cuenta #Twitterdown pic.twitter.com/AsCi8FT0uI — ℬ ⚪ (@_Bryan_RM) April 17, 2021