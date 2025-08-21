Lo que necesitas saber:
La tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro ha ido escalando los últimos días… tanto que para la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, viajar o permanecer en aquel país representa un riesgo; por lo que emitió una alerta para sus ciudadanos.
Estados Unidos emite alerta sobre no viajar a Venezuela
La relación entre Estados Unidos y Venezuela está escalando. Y lo que empezó como un tema político, ya representa un riesgo para las personas… o al menos eso dice el gobierno de Trump.
Y es que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió una alerta para los estadounidenses sobre los “graves riesgos” que pueden enfrentar por viajar o permanecer en suelo venezolano:
- Detención ilegal
- Tortura durante la detención
- Terrorismo
- Secuestro
- Prácticas policiales injustas
- Delitos violentos
- Disturbios civiles
Además, en su comunicado piden a cualquier persona que tenga conocimiento de que algún ciudadano estadounidense es detenido en Venezuela, comunicarse con las autoridades.
Tensión entre ambos países, en aumento…
Esto sucede tan solo días después de que el presidente de Venezuela desplegara en su territorio a 4.5 millones de militares… y no, no es broma.
Resulta que esta acción militar es una respuesta al aumento de recompensa que ofrece Estados Unidos por la cabeza de Nicolás Maduro: 50 millones de dólares a quien ayude a su captura, al ser considerado líder del Cártel de los Soles.
Pero bueno, todo parece indicar que estamos ante un nuevo conflicto internacional… pues incluso Estados Unidos ha pasado de las acusaciones a los hechos, movilizando buques a las costas venezolanas.