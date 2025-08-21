Lo que necesitas saber: Todo esto sucede tan solo días después de que el presidente de Venezuela desplegara en su territorio a 4.5 millones de militares.

La tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro ha ido escalando los últimos días… tanto que para la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, viajar o permanecer en aquel país representa un riesgo; por lo que emitió una alerta para sus ciudadanos.

Nicolás Maduro / Foto: @NicolasMaduro

Estados Unidos emite alerta sobre no viajar a Venezuela

La relación entre Estados Unidos y Venezuela está escalando. Y lo que empezó como un tema político, ya representa un riesgo para las personas… o al menos eso dice el gobierno de Trump.

Y es que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió una alerta para los estadounidenses sobre los “graves riesgos” que pueden enfrentar por viajar o permanecer en suelo venezolano:

Detención ilegal

Tortura durante la detención

Terrorismo

Secuestro

Prácticas policiales injustas

Delitos violentos

Disturbios civiles

Además, en su comunicado piden a cualquier persona que tenga conocimiento de que algún ciudadano estadounidense es detenido en Venezuela, comunicarse con las autoridades.

Foto: Presidencia de Venezuela

Tensión entre ambos países, en aumento…

Esto sucede tan solo días después de que el presidente de Venezuela desplegara en su territorio a 4.5 millones de militares… y no, no es broma.

Resulta que esta acción militar es una respuesta al aumento de recompensa que ofrece Estados Unidos por la cabeza de Nicolás Maduro: 50 millones de dólares a quien ayude a su captura, al ser considerado líder del Cártel de los Soles.

Pero bueno, todo parece indicar que estamos ante un nuevo conflicto internacional… pues incluso Estados Unidos ha pasado de las acusaciones a los hechos, movilizando buques a las costas venezolanas.