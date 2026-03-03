Lo que necesitas saber: La recomendación de Estados Unidos es salir por medios comerciales de ahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel y otros más.

Tal parece que el conflicto en Medio Oriente está por empeorar… y es que Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en la que piden a sus ciudadanos abandonar de manera inmediata 14 países de la región por “graves riesgos” de seguridad.

Ataques de Irán // Fotos: Redes sociales (capturas de pantalla)

Estados Unidos emite alerta de seguridad en 14 países de Medio Oriente

Debido a la escalada de conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, el gobierno estadounidense emitió una alerta de seguridad para que sus ciudadanos abandonen la zona.

Mediante redes sociales, el Departamento de Estado compartió esta nueva alerta en la que se pide a los estadounidenses abandonar de manera inmediata 14 países de Medio Oriente por “graves riesgos” de seguridad.

La recomendación es salir por medios comerciales de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Aunque la cosa no es tan sencilla, pues debido a la situación, algunas aerolíneas e incluso aeropuertos enteros como el de Dubái han suspendido muchas de sus operaciones.

Alerta de seguridad de Estados Unidos // X:@AsstSecStateCA

México sugiere no viajar a la región…

En cuanto a nuestro país, aunque no es una alerta de seguridad como en el caso de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomendó no viajar a la región.

“Las representaciones de México han desplegado sus protocolos de protección y asistencia consular, y han asistido a algunas personas que lo han solicitado, a salir a través de rutas terrestres seguras desde Israel y Jordania”, informaron.

Además, recordaron que gran parte del espacio aéreo en Medio Oriente permanece cerrado y los vuelos aún son muy limitados. Habrá que estar pendientes de la situación.