Tras 2 años en prisión, Robles pregunta: “¿por qué soy la única perseguida?”

Parece que fue ayer el día en que Rosario Robles entró a Santa Martha para no salir… pero no, ya van a ser dos añitos de eso y, por ello, la extitular de la SEDESOL echó tinta sobre sus hojas de libreta Scribe (porque “Scribe es como tú”… o algo así) para, nuevamente, criticar al gobierno federal por tenerla encerrada injustamente (según ella).

“Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamó Rosario Robles”, asegura la también ex de la SEDATU, una de las dependencias desde la que, supuestamente, se desviaron recursos millonarios, en esa transa de alto calibre conocida como la Estafa Maestra… pero no, según Chayito, las razones de su encierro son diferentes.

“La lógica es muy sencilla: no puedo dominarte, te aniquilo. Me estorbas para mi proyecto, te entierro”, señala Robles en la misiva en la que, a lo largo de cuatro cuartillas escritas a puño limpio, enumera las supuestas irregularidades que se han pasado por alto en el proceso que la tiene entambada…

Cositas, como que su prisión preventiva la decidió el familiar de una de sus rivales en la política (el sobrino de Dolores Padierna) y que, pese a que el gobierno presume que combate a la corrupción, se han fabricado pruebas (acusa que la licencia que la Fiscalía dio al juez resultó apócrifa) y que –según– no se le ha hecho válida su voluntad de cooperar con las autoridades: “Se dice que no quiero cooperar (…) es falso (…) lo que no estoy dispuesta a mentir (como lo han hecho otros)”… tssss, quién sabe a quién se refiere.

“¿Por qué soy la única a la que persiguieron?”, pregunta Rosario Robles

Pero bueeeeeeeno, suponiendo que todo lo anterior es mentira, como muchos aseguran, Robles se cuestiona por qué si se dice que la Estada Maestra fue un robadero de marmaja de niveles majaderos, ella es la única que ha caído… y no precisamente por haber desviado el dinero. Recordemos que sólo es por hacerse de la vista gorda… ejercicio ilícito del servicio público, para ser más exactos.

“Se dice que 10 dependencias públicas y ocho universidades triangularon recursos públicos, ¿por qué soy la única a la que persiguieron? (…) Se me castiga por actos que supuestamente cometieron otros, pero en ningún caso han podido demostrarle a esos terceros alguna responsabilidad”.

A la luz de muchos casos de políticos transas a los que no se les aplica la ley o que, cuando está por aplicárseles, se dan a la fuga (cof, Mauricio Toledo, cof) Rosario Robles asegura que no quiere un trato preferencial, nomás que se le aplique la ley como se debe, para que tenga chance de demostrar su inocencia… lo mismo que a muchas de las mujeres que ha tenido la oportunidad de conocer en su encierro.

“No se juzga con perspectiva de género y sigue predominando un sistema punitivo que criminaliza a las mujeres (…) México está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que aquí se encuentran”.