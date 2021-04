Hija de Salgado Macedonio descarta sustituirlo en candidatura: “Me llamó Evelyn, no Juanita”

Apenas ayer (14 de abril) comenzó a correr el rumor —basado en fuentes de Morena— de que si la candidatura de Félix Salgado Macedonio no pasaba, entonces el partido abanderaría a una de sus hijas. Poquito después de que esta info fuera retomada por algunos medios, Evelyn Salgado Pineda, hija de Macedonio, descartó sustituirlo en la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Con un mensaje en su página de Facebook, Evelyn Salgado Pineda aseguró que no existe plan B en la candidatura de Félix Salgado Macedonio y su equipo llegará hasta el tope.

“Me llamó Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!”.

¿Cuál es el tope hasta donde tendrá que llegar Macedonio?, ¿a qué se refirió Evelyn Pineda con lo de ‘Juanita’?

A propósito de este mensaje, el tope de Félix Salgado Macedonio en teoría está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia a la que acudió el guerrerense para impugnar la cancelación de su candidatura por parte del INE (Instituto Nacional Electoral).

Esta semana el Instituto canceló, por segunda vez, la candidatura de Macedonio por rollos de fiscalización —o sea, porque el senador con licencia no presentó el reporte de los gastos de precampaña.

Según Salgado Macedonio, ahora sí respetará lo que el Tribunal decida —con el INE el discurso no fue el mismo, ya que el guerrerense acusó un supuesto fraude.

“Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón”.

¿Y qué hay de ‘Juanita’? El concepto de “las juanitas” se ha usado en la política mexicana para referirse a los cargos en la función pública que ganan las mujeres pero que suelen ser sólo una pantalla —pues en realidad estos cargos son ocupados o transferidos a políticos.

Se trata entonces una simulación hecha por los partidos políticos para cubrir con las cuotas de género, establecidas precisamente para abrir espacios para las mujeres en la vida política del país, gestionada durante décadas por políticos.

Por lo pronto, así se desarrolla la aspiración de Macedonio a una candidatura —abanderada por Morena— a la gubernatura de Guerrero y a pesar de que, a inicios de este 2021, activistas y militantes de Morena pidieron al partido que bajaran su candidatura ante las denuncias (hubo al menos cinco) en su contra por presunto abuso y violación.