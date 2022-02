Histórico: Expulsan a bancos de Rusia del sistema SWIFT como sanción por invasión a Ucrania

Una de las medidas que más se esperaba que tomaran varios países en contra de Rusia tras la ofensiva militar en Ucrania, finalmente sucedió. Este 26 de febrero tanto Estados Unidos como miembros de la Unión Europea informaron que desconectarán a ciertos bancos de Rusia del sistema SWIFT, el sistema utilizado por bancos de todo el mundo para realizar pagos transfronterizos.

De acuerdo con agencias internacionales como AFP y The Kyiv Intdependent, fue el gobierno de Alemania el primero en dar a conocer la decisión, la cual se había retrasado porque no todos lo países involucrados estaban de acuerdo con llegar a esa sanción en contra de Rusia.

Poco después vino la confirmación desde Estados Unidos, donde se informó que tanto su gobierno, como el de Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia e Italia, respaldaron la resolución de expulsar a un “grupo selectivo” de bancos rusos del sistema SWIFT.

“Esto asegurará que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar a nivel mundial”, señalan en un comunicado publicado conjuntamente.

As a result of Putin’s ongoing assault on Ukraine, @POTUS and the leaders of the European Commission, France, Germany, Italy, the UK, and Canada decided to take specific measures to further isolate Russia from the international financial system.

https://t.co/eZnPteQWD1

— The White House (@WhiteHouse) February 26, 2022