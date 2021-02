¿Qué pasa con la vacunación de extranjeros residentes contra COVID en México?

Recientemente por medio de redes sociales surgieron varias denuncias de que en los puntos de vacunación de la alcaldía Cuajimalpa, de la Ciudad de México, no estaban permitiendo la vacunación de extranjeros residentes ni aunque cuenten con la residencia permanente FM2.

Incluso hay fotografías en las que se ve cómo pegaron letreros en los que se especifica claramente que no se vacunan extranjeros contra COVID.

¿Se puede negar la vacuna a extranjeros?

No. En la conferencia mañanera del 3 de febrero pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el acceso a las vacunas es universal, es gratuito y que está garantizado ya que se contrataron suficientes vacunas para todos y conforme se fabriquen y vayan llegando al país, serán aplicadas a todas las personas.

En este punto se refirió a las personas extranjeras residentes en México o que llegan por primera vez al país y no tienen CURP.

“Esto tampoco es un problema, las personas extranjeras residentes en México, nuestros connacionales que por primera vez llegan a México y no tengan la CURP también pueden tener CURP, pero en este momento es una pequeña proporción muy, muy pequeña, no debe preocupar. Que todo mundo se registre (en la plataforma de Mi Vacuna). Quien no tenga CURP en este instante no se preocupe porque puede obtener la CURP y en su momento registrarse“, afirmó.

Afirmó que está consciente de que las personas que no tengan su CURP en el momento pudieran tener la inquietud de que eso sea un factor de exclusión, “pero no es el caso”, aseguró.

“Haremos los llamados pertinentes para que, una vez registradas todas las personas, se puedan registrar también las personas sin CURP“.

La vacuna es para todos

A principios de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en conferencia de prensa que el Plan Nacional de Vacunación de México contemplaba a todos: mexicanos, residentes extranjeros e incluso migrantes.

Aseguró que pediría a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se ocupara de garantizar la vacuna para los migrantes que atraviesan el territorio mexicano, así como las y los mexicanos que migraron hacia Estados Unidos.

“Por humanismo y también por ética, se debe vacunar a todos. La iniciativa que presentamos en la ONU va en ese sentido. Estamos en tiempo para que se vacune a todos, a nuestros paisanos. Haríamos todos los trámites para que no se les niegue esa posibilidad“, señaló.

En este mismo sentido, el director de Epidemiología, José Alomía, explicó el 8 de enero pasado que la vacuna contra COVID se aplicaría de manera gratuita a los extranjeros que residan en el país. Esta es una acción que busca, de igual forma, la reciprocidad internacional para que los mexicanos residentes en el extranjero también tengan acceso a la vacuna.

Denuncia por discriminación

A las denuncias en redes sociales, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED CDMX) invitó a denunciar actos de discriminación a través de las siguientes vías: