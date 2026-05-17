Lo que necesitas saber: Autoridades estatales y federales mantienen operativos y trabajos coordinados para tratar de localizar a los responsables de esta masacre.

La madrugada del 17 de mayo se reportó un ataque armado en la región de Texcala, en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, donde lamentablemente 10 personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad.

El reporte fue recibido aproximadamente a la 1:55 horas, luego de que un vecino se percatara de que había varios cuerpos dentro de una vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, también observó cómo una camioneta con personas armadas salía del lugar tras el ataque.

Foto: @FiscaliaPuebla

Sin embargo, Texcala es una comunidad bastante remota, donde incluso existen complicaciones con la señal telefónica y el acceso a electricidad, situación que provocó que el reporte tardara más tiempo en llegar a las autoridades.

Cuando elementos de seguridad arribaron a la zona encontraron que una de las mujeres heridas todavía contaba con signos vitales, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital. Lamentablemente, perdió la vida en el camino debido a la gravedad de las heridas.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a un conflicto familiar que habría escalado hasta este ataque.

De acuerdo con las autoridades, entre las víctimas se encuentran seis hombres, tres mujeres y un menor de edad. Además, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, explicó que no todas las personas fallecidas pertenecían a la misma familia, pues dos de ellas serían trabajadores.

Mientras tanto, autoridades estatales y federales mantienen operativos y trabajos coordinados para tratar de localizar a los responsables de esta masacre, así como para avanzar en la identificación oficial de las víctimas.

La comunidad permanece consternada ante uno de los hechos más violentos registrados recientemente en esta región de Puebla.



